Voz oficial sobre el posible negocio entre James Rodríguez y Avellino; "ya veremos"

James Rodríguez busca equipo. Después de su salida de Minnesota United y tras el Mundial 2026, las noticias giran en torno a dónde va a jugar en la segunda parte del año. Varios han sido los clubes que han sonado, pero, hasta el momento, ninguno se ha concretado. Y es que, al parecer, ofertas no han faltado.

Prueba de ello es que lo vinculan con Avellino, de la segunda división del fútbol italiano, y ya hubo una voz oficial, dando detalles sobre cómo están avanzando las negociaciones. El portal deportivo, 'Calciomercato' reveló declaraciones del presidente den la institución, Angelo Antonio D'Agostino, con relación al caso.

"¿James Rodríguez? Lo estamos considerando. El jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que esperar y ver. Las negociaciones continúan, la posibilidad está y ya veremos. Quiere jugar dos años más. No quiere retirarse aún. Hemos hablado con uno de sus agentes para intentar convencerlo", dijo en entrevista con 'Ottopagine'.

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De concretarse la contratación, sería la primera vez que el mediocampista colombiano, de 35 años, juegue en Italia. Recordemos que ha vestido las camisetas de Envigado (Colombia), Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Al-Rayyan (Catar), Olympiacos (Grecia), Sao Paulo (Brasil), Rayo Vallecano (España), León (México) y Minnesota United (Estados Unidos).



James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, en un entrenamiento en el Mundial 2026 AFP

Según 'Calciomercato', "se vienen horas cruciales y Avellino le hizo una oferta importante a James Rodríguez, la cual es un contrato de un año con opción de una temporada más en caso de ascender a la Serie A". Justamente, haciendo referencia a las condiciones contractuales, recordaron sus recientes salarios.

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"Al jugador, que ganó más de 5 millones de euros en su último contrato en Minnesota, se le ha ofrecido un salario astronómico para un club como el Avellino, que ronda los 2 millones de euros incluyendo las primas", añadieron en la publicación. Razón por la que la decisión está en manos del futbolista 'cafetero'.