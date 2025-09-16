Vea acá el gol de Lionel Messi HOY en Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS

Lionel Messi fue la gran figura en la victoria del Inter Miami, que se impuso 3-1 como local sobre el Seattle Sounders, en un encuentro válido por la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

A los 12 minutos, los dirigidos por Javier Mascherano abrieron el marcador por intermedio de Jordi Alba, tras una asistencia de Messi. El astro argentino amplió la ventaja al 41, para el 2-0 parcial. En la segunda mitad, Ian Fray convirtió el tercero para los locales a los 52, mientras que Obed Vargas descontó para el conjunto visitante.



Así fue el gol de Lionel Messi en Inter Miami vs. Seattle Sounders