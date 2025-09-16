Eduardo Lara vuelve al ruedo; trabajará en selección que busca clasificar al Mundial del 2026

El técnico colombiano Eduardo Lara fue nombrado este martes como asesor de selecciones infantiles y juveniles de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), según lo informó el ente junto al presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele.

Rolando González, presidente de la Comisión de Normalización de la FESFUT, dio el anunció en una conferencia de prensa y señaló que el trabajo de Lara servirá para tener una "Federación que produzca jugadores, que produzca talentos".

Bukele, por su parte, indicó que parte del trabajo de Lara estará enfocado en la clasificación a los próximos juegos olímpicos en Los Ángeles 2028, proyecto en el que también participa el Comité Olímpico de El Salvador (COES).

Lara se mostró entusiasmado por desarrollar el proyecto al lado de su compatriota, el seleccionador absoluto Hernán Darío Gómez, con quien trabajó antes en Colombia.

"Estoy muy contento, muy agradecido y venimos a trabajar por el bien del fútbol salvadoreño", dijo brevemente Lara, quien también será acompañado por su asistente Helmer Silva.

Eduardo Lara. Foto: Colprensa

Lara cuenta con una amplia trayectoria en la que ha logrado, entre otras, dirigir a las selecciones sub-17 de Colombia en los Mundiales de Finlandia 2003 y Corea del Sur 2007, así como a la sub-20 en las copas del mundo de Países Bajos 2005 y Colombia 2011.

También ha entrenado a equipos como Once Caldas, el desaparecido Expreso Palmira, al Deportes Quindío, al que ascendió a Primera División en 2001; al América de Cali, que dirigió cuando estaba en la B, a Boyacá Chicó y a Envigado, en el que estuvo entre 2018 y 2019.

Igualmente, fue seleccionador de Colombia en las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010, y de El Salvador en el camino a Rusia 2018, dos procesos en los que no cumplió el objetivo de la clasificación.

Su más reciente paso por El Salvador, Lara dirigió al Alianza -equipo de la capital- en el torneo Clausura 2023, torneo que fue suspendido en los cuartos de final tras la muerte de varios aficionados en una estampida humana en el Estadio Cuscatlán.