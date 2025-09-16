Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras América 0-0 Bucaramanga

América de Cali se está poniendo al día en el calendario de la Liga BetPlay II-2025, y este martes 16 de septiembre, recibió en un desolado Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga. El compromiso entre 'diablos rojos' y 'búcaros' correspondió a la segunda jornada. Fue 0-0.

Pese a los intentos de los rojos del Valle del Cauca, no pudieron vulnerar el pórtico de los bumangueses custodiado por Aldair Quintana, quien tuvo buenas intervenciones. Aunque hay que indicar que Andrés Mosquera Guardia envió el balón al fondo de la red al minuto 38, pero tras revisión del VAR se determinó que el gol no subió al tablero porque había falta previa de de Josen Escobar sobre Faber Gil.

Andrés Mosquera Guardia se lamenta luego de que su gol no se convalidara por falta previa. X de @AmericadeCali

América tuvo la esférica, generó las posibilidades; no obstante, no estuvo fino en el último cuarto de cancha. Los dirigidos por forma interina por Álex Escobar estrellaron balones en el palo, crearon a través de pelotas detenidas y más. Bucaramanga se defendió.

El conjunto 'leopardo', que venció en undécima jornada a Nacional en el Atanasio Girardot, sufrió la expulsión de Carlos de las Salas al minuto 64. Pero supo mantenerse 'firme' en pro de lograr algún punto, que finalmente lo obtuvo, mismo que le permitió instalarse en el primer lugar de la tabla de posiciones, ganándole la posición al Junior de Barranquilla por diferencia de gol.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: