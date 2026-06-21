Vea el doblete relámpago de Mikel Oyarzabal con España frente Arabia Saudita, en el Mundial 2026

España se montó en el marcador muy rápido, tras el primer tanto tempranero de Lamine Yamal en el partido; ahora, fue Mikel Oyarzabal quien anotó un doblete relámpago para ampliar la ventaja en el marcador frente a Arabia Saudita, para revivir sus ilusiones hacía los 16vos del Mundial 2026.

El jugador de la Real Sociedad marcó su primer tanto al minuto 21' de juego, tras un ráfaga de remates y coaliciones en el área, el delantero cazó la pelota y con un fuerte remate, mandó el balón al fondo de la red.

No le bastó con eso, para que tres minutos después (24'), nuevamente el futbolista de 29 años reapareciera muy en solitario dentro del área, y tras un centro por sector izquierdo, empujó la esférica y grito su doblete en el partido con la 'roja'.

Vea los goles acá:



¡EL SEGUNDO DE ESPAÑA!



Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/sIWSHhnUP9 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

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