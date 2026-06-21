Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el doblete relámpago de Mikel Oyarzabal con España frente Arabia Saudita, en el Mundial 2026

Vea el doblete relámpago de Mikel Oyarzabal con España frente Arabia Saudita, en el Mundial 2026

Pocos minutos de marcar el primer tanto, España amplió la ventaja en el marcador por medio de un doblete de Mikel Oyarzabal en menos de cinco minutos. Vea los tantos acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Doblete de Mikel Oyarzabal con España
Doblete de Mikel Oyarzabal con España
AFP

España se montó en el marcador muy rápido, tras el primer tanto tempranero de Lamine Yamal en el partido; ahora, fue Mikel Oyarzabal quien anotó un doblete relámpago para ampliar la ventaja en el marcador frente a Arabia Saudita, para revivir sus ilusiones hacía los 16vos del Mundial 2026.

El jugador de la Real Sociedad marcó su primer tanto al minuto 21' de juego, tras un ráfaga de remates y coaliciones en el área, el delantero cazó la pelota y con un fuerte remate, mandó el balón al fondo de la red.

No le bastó con eso, para que tres minutos después (24'), nuevamente el futbolista de 29 años reapareciera muy en solitario dentro del área, y tras un centro por sector izquierdo, empujó la esférica y grito su doblete en el partido con la 'roja'.

Vea los goles acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Mundial 2026

Arabia Saudita

Publicidad

Publicidad

Publicidad