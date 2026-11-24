Al Nassr se adelantó este martes en el partido contra Al Sadd, por Liga de Campeones de Asia, gracias a un gol del astro portugués Cristiano Ronaldo, cuando apenas iban 13 minutos del juego, en Riad.
Tras una falta dentro del área, el 'Bicho' tomó la responsabilidad, y aunque venía de fallar algunos penaltis, esta vez no erró, le pegó fuerte y al ángulo para el 1-0 parcial en el marcador, en el duelo de fase de grupos del certamen internacional.
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Con el de este martes, Cristiano Ronaldo llegó a 987 goles en toda su carrera, y quedó a 13 anotaciones de su objetivo que son los mil.
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Acá el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Sadd, por Liga de Campeones de Asia:
¡¡987 PARA CR7!! ¡CRISTIANO RONALDO SACÓ UN REMATE INFERNAL ANTE AL SADD Y ESTÁ A 13 GOLES DE LLEGAR A LOS MIL!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026
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