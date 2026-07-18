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Gol Caracol  / Vea el gol anulado a Bukayo Saka, en partido Inglaterra vs. Francia, por el Mundial 2026

Vea el gol anulado a Bukayo Saka, en partido Inglaterra vs. Francia, por el Mundial 2026

El futbolista inglés marcó un golazo, pero la anotación fue anulada por fuera de juego. El juez de línea levantó la bandera y dejó sin efecto el tanto. ¡Vea la acción aquí!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Bukayo Saka, delantero de Inglaterra.
Bukayo Saka, delantero de Inglaterra.
Foto: AFP

Los primeros minutos del partido entre Francia e Inglaterra han estado marcado por emocionantes momentos, donde ahora fue Bukayo Saka quien fue el protagonista de lo que pudo ser el segundo tanto de su país.

Todo ocurrió al minuto 11' del encuentro cuando el futbolista del Arsenal corrió por banda derecha y evadió a los defensores de los 'bleus', para posteriormente sacar un furioso remate que terminó en el fondo de la red, pero el juez de línea levantó la bandera indicando que había un fuera de lugar previo, y el tanto tuvo que ser invalidado.

Bucayo Saka con Inglaterra
Gol Caracol

Bukayo Saka aprovechó la portería vacía: VEA su gol en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Bukayo Saka celebra uno de los goles que le marcó a Francia.
Gol Caracol

Vea acá el segundo gol de Bukayo Saka con Inglaterra vs. Francia, en el Mundial 2026

Vea acá el gol anulado a Bukayo Saka en Francia vs. Inglaterra:

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