Vea el gol anulado a Bukayo Saka, en partido Inglaterra vs. Francia, por el Mundial 2026

Los primeros minutos del partido entre Francia e Inglaterra han estado marcado por emocionantes momentos, donde ahora fue Bukayo Saka quien fue el protagonista de lo que pudo ser el segundo tanto de su país.

Todo ocurrió al minuto 11' del encuentro cuando el futbolista del Arsenal corrió por banda derecha y evadió a los defensores de los 'bleus', para posteriormente sacar un furioso remate que terminó en el fondo de la red, pero el juez de línea levantó la bandera indicando que había un fuera de lugar previo, y el tanto tuvo que ser invalidado.

Vea acá el gol anulado a Bukayo Saka en Francia vs. Inglaterra: