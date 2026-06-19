Vea el gol de Alex Freeman, en Estados Unidos vs. Australia, por el Mundial 2026

Estados Unidos aprovechó el envión anímico sobre Australia, en la última parte del primer tiempo y, antes de ir al descanso; le sacó el 'jugo' a una pelota parada, para anotar el segundo gol del compromiso.

Y es que, tras el cobro del córner, que fue a la zona catorce del área oceánica; salió un remate de media distancia por parte de los norteamericanos. Este, que se desvió en el camino, dejó al guardameta en el suelo por el amague,.

Pero, con la pelota todavía en juego por los cielos, apareció Alex Freeman para decretar el 2-0 a favor de Estados Unidos.

Vea el segundo gol de Estados Unidos vs. Australia, en el Mundial 2026:

ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA



El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026