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Gol Caracol  / Vea el gol de Alex Freeman, en Estados Unidos vs. Australia, por el Mundial 2026

Vea el gol de Alex Freeman, en Estados Unidos vs. Australia, por el Mundial 2026

El cuadro norteamericano amplió la ventaja frente a los oceánicos, que se han visto ampliamente superados por el ataque de Estados Unidos; ya va 2-0 parcial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Jugadores de Estados Unidos, festejando anotación en el Mundial 2026.
Jugadores de Estados Unidos, festejando anotación en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos aprovechó el envión anímico sobre Australia, en la última parte del primer tiempo y, antes de ir al descanso; le sacó el 'jugo' a una pelota parada, para anotar el segundo gol del compromiso.

Y es que, tras el cobro del córner, que fue a la zona catorce del área oceánica; salió un remate de media distancia por parte de los norteamericanos. Este, que se desvió en el camino, dejó al guardameta en el suelo por el amague,.

'Cucho Hernández'
Selección Colombia

"'Cucho' Hernández sabía que esa era la jugada de él, porque en Selección Colombia es otra cosa"

Jugadores de Estados Unidos, festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Alex Freeman, en Estados Unidos vs. Australia, por el Mundial 2026

Pero, con la pelota todavía en juego por los cielos, apareció Alex Freeman para decretar el 2-0 a favor de Estados Unidos.

Vea el segundo gol de Estados Unidos vs. Australia, en el Mundial 2026:

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