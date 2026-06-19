"'Cucho' Hernández sabía que esa era la jugada de él, porque en Selección Colombia es otra cosa"

"Yo no lloré en la jugada. Yo lloré mucho antes en el estadio. Cuando mostraron a 'Cucho' en la pantalla del estadio, cuando el bus llegaba, ahí pensé en muchos sentimientos encontrados". Esas palabras fueron de Néstor Hernández, padre de Juan Camilo Hernández, a 'La Querendona Radio', al describir sus sensaciones por la presencia del delantero en la Selección Colombia que participa en el Mundial 2026 y que comenzó con un 3-1 sobre Uzbekistán su campaña en el grupo K.

'Cucho' Hernández entró en los minutos finales contra los uzbekos y ha sido muy comentada en medios y en redes su enjundia y garra para ganar un balón y centrar, en una jugada luchada con un rival, para que Jaminton Campaz marcara de cabeza el definitivo tanto en el estadio Azteca.

"Él sabía que era la la jugada que tenía que hacer, él no tiene que mostrar nada a nadie porque 'Cucho' lleva más de 400 partidos jugados en la carrera y ha jugado en en las mejores ligas, pero bueno en la Selección es otra cosa. Él sabía que esa jugada era la de él. Entonces yo me quedo con eso", agregó Néstor, un aficionado al balompié en Pereira y que hasta árbitro fue.

El atacante del Real Betis mostró su actitud y disposición y le respondió el técnico Néstor Lorenzo, que ya trabaja junto a sus dirigidos para el partido frente a Congo, que será el próximo martes 23 de junio en la ciudad de Guadalajara.



¿Qué más confesó el padre de 'Cucho' Hernández?

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"Yo luché con 'Cucho', también hay que tener en cuenta lo que 'Cuchito' luchó. Por eso lloré y todavía no lo creo. 'Cuchito' cada vez me lo dice: "padre, yo estoy aquí por usted, yo a usted lo amo", expresó Néstor Hernández a los periodistas con sinceridad y con la voz quebrada.

El progenitor del futbolista agregó que "ustedes conocen todo lo que hice para sacarlos adelante. Yo pité, yo guadañé, yo vendí huevos, yo vendí pulpa, yo vendí ropa, yo hice de todo, trabajé en construcción, hice de todo para sacar al 'Cuchito' adelante".

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