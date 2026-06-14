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Gol Caracol  / Vea el gol de Daichi Kamada en Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026

Vea el gol de Daichi Kamada en Países Bajos vs. Japón, por el Mundial 2026

Tras insistir con centros al área, Japón encontró recompensa con Kōki Ogawa, autor del 2-2 parcial ante Países Bajos en el Mundial.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Japón en el Mundial
Gol de Japón en el Mundial
AFP

Luego de varios intentos del conjunto dirigido por Hajime Moriyasu, el seleccionado japones recibió su recompensa en los últimos minutos del partido.

El tanto se dio a los 89 minutos de juego, que tras un tiro de esquina, el jugador Kōki Ogawa se elevó en el aire y con un certero cabezazo marcó el agónico gol, pero que en el camino, la esférica pegó en Daichi Kamada al que le dieron el tanto y equivalió el empate final frente a Países Bajos.

Vea acá el gol:

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