Vea el gol de Ezri Konsa para ampliar la cuenta de Inglaterra sobre Francia, en el Mundial 2026

Inglaterra aprovechó la pasividad en la zaga de Francia para aumentar el marcador en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. Los dirigidos por Thomas Tuchel lograron el 0-2 sobre 'les bleus' a través de la pelota detenida; Ezri Konsa, fue el autor de la celebración.

Luego de un cobro de esquina ejecutado por Declan Rice, la pelota fue a parar a todo el centro del área, y allí Konsa se levantó por los aires y conecto el balón de cabeza con dirección a la red. Maignan sólo pudo ver cómo su portería era vencida por segunda vez en la contienda, en 18 minutos.

Vea acá el gol de Ezri Konsa en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

PODERÍO ABSOLUTO DE LOS TRES LEONES: ¡OTRA VEZ ARRIBA!



Tras este córner, Ezri Konsa le dio un lindo a la pelota con un cabezazo y la puso pegada al poste izquierdo de Maignan para el 2-0 de Inglaterra ante Francia. pic.twitter.com/XErXf6R5x6 — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026