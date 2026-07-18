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Gol Caracol  / Vea el gol de Ezri Konsa para ampliar la cuenta de Inglaterra sobre Francia, en el Mundial 2026

Vea el gol de Ezri Konsa para ampliar la cuenta de Inglaterra sobre Francia, en el Mundial 2026

El defensor de Inglaterra aprovechó un cobro de tiro de esquina y mandó la pelota a 'guardar', en partido por el tercer lugar del Mundial 2026. ¡VEA ACÁ el gol de Ezri Konsa!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Inglaterra vs Francia
Inglaterra vs Francia
AFP

Inglaterra aprovechó la pasividad en la zaga de Francia para aumentar el marcador en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. Los dirigidos por Thomas Tuchel lograron el 0-2 sobre 'les bleus' a través de la pelota detenida; Ezri Konsa, fue el autor de la celebración.

Luego de un cobro de esquina ejecutado por Declan Rice, la pelota fue a parar a todo el centro del área, y allí Konsa se levantó por los aires y conecto el balón de cabeza con dirección a la red. Maignan sólo pudo ver cómo su portería era vencida por segunda vez en la contienda, en 18 minutos.

Bukayo Saka, delantero de Inglaterra.
Gol Caracol

Vea el gol anulado a Bukayo Saka, en partido Inglaterra vs. Francia, por el Mundial 2026

Declan Rice con Inglaterra
Gol Caracol

Declan Rice adelantó a Inglaterra contra Francia; vea acá el golazo en duelo del Mundial 2026

Vea acá el gol de Ezri Konsa en Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

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