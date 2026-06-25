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Gol Caracol  / Vea el gol de Hazem Mastouri para el descuento de Túnez vs. Países Bajos, por el Mundial 2026

Vea el gol de Hazem Mastouri para el descuento de Túnez vs. Países Bajos, por el Mundial 2026

Túnez reaccionó en el segundo tiempo y logró el descuento para volver a ilusionarse frente a Países Bajos, en el duelo que cierra el Grupo F del Mundial 2026. Vea aquí el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026
Túnez vs Países Bajos en el Mundial 2026
AFP

Países Bajos y Túnez protagonizan un intenso duelo en el cierre del Grupo F del Mundial 2026, con ambos equipos teniendo oportunidades de gran manera, pero los africanos descontaron con un golazo.

Todo ocurrió al minuto 54 por intermedio de Hazem Mastouri, quien se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo imposible para el arquero neerlandés. Con esa anotación, Túnez recortó la diferencia y encendió nuevamente el compromiso, que hasta ese momento parecía controlado por Países Bajos.

Vea el gol acá:

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