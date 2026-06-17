Vea el gol de João Neves en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

A Portugal solo le bastaron seis minutos para romper el cerrojo de RD Congo, en el NRG Stadium, en Houston, por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026.
Pedro Neto lanzó un centro al área y João Neves se alzó por los aires y metió un cabezazo al mejor estilo de Cristiano Ronaldo para vencer al arquero de los africanos.
Vea el gol de João Neves:
¡JOÃO NEVES PUSO EL 1-0!— DSPORTS (@DSports) June 17, 2026
Mediante un cabezazo, el volante del PSG puso en ventaja a Portugal ante Congo a los 6 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/AZdZnZT7qU
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