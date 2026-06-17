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Gol Caracol  / Vea el gol de João Neves en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

Vea el gol de João Neves en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

En el NRG Stadium, en Houston, Portugal se puso en ventaja sobre RD Congo con un golazo de cabeza de João Neves. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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João Neves, jugador de Portugal.
João Neves, jugador de Portugal.
AFP.

A Portugal solo le bastaron seis minutos para romper el cerrojo de RD Congo, en el NRG Stadium, en Houston, por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026.

Pedro Neto lanzó un centro al área y João Neves se alzó por los aires y metió un cabezazo al mejor estilo de Cristiano Ronaldo para vencer al arquero de los africanos.

Vea el gol de João Neves:

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