Vea el gol de João Neves en Portugal vs. RD Congo, en el Mundial 2026

A Portugal solo le bastaron seis minutos para romper el cerrojo de RD Congo, en el NRG Stadium, en Houston, por la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026.

Pedro Neto lanzó un centro al área y João Neves se alzó por los aires y metió un cabezazo al mejor estilo de Cristiano Ronaldo para vencer al arquero de los africanos.

Vea el gol de João Neves: