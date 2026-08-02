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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Once Caldas

El domingo cerró su telón con el empate entre Santa Fe y Once Caldas, en El Campín. A la fecha 2 solo le resta el partido entre Cúcuta e Internacional de Bogotá, el cual se jugará en septiembre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Santa Fe vs. Once Caldas - Liga BetPlay II-2026.
Santa Fe vs. Once Caldas - Liga BetPlay II-2026.
COLPRENSA.

La segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026 prácticamente llegó a su fin este domingo con el empate 2-2 de Independiente Santa Fe con Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Solo quedó un juego pendiente, el cual fue reprogramado para el miércoles 2 de septiembre.

Los cardenales abrieron la cuenta apenas a los cuatro minutos. Pase filtrado desde la defensa de Emanuel Olivera, Nahuel Bustos se la deja a Jader Obrian que saca un remate. La pelota se desvió en Daniel Londoño y descolocó al arquero Joan Parra.

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Once Caldas no bajó los brazos y puso la paridad al 54'. Gran pase de Michael Barrios y Jefry Zapata metió un bombazo que puso la pelota en el travesaño y luego dentro de la red.

El local de nuevo se fue encima y encontró la ventaja al 63' con un autogol de Andrés Correa, quien quiso rechazar un cabezazo de Olivera.

Finalmente, al 82', el 'blanco blanco' selló el empate por medio de un tanto de cabeza de Andrés Colorado, tras un buen centro de Correa que se redimió después del infortunado gol en su propio arco.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Pos.EquipoPJGEPDif.GF:GCPts
1América de Cali2200+99:06
2Águilas Doradas2200+24:26
3Deportes Tolima2200+24:26
4Independiente Medellín2200+24:26
5Once Caldas2110+47:34
6Bucaramanga2110+12:14
7Llaneros2110+12:14
8Atlético Nacional1100+33:03
9Deportivo Cali2101+12:13
10Millonarios210101:13
11Fortaleza202001:12
12Independiente Santa Fe2011-13:41
13Alianza Valledupar2011-12:31
14Deportivo Pereira2011-10:11
15Deportivo Pasto2002-23:50
16Junior Barranquilla2002-21:30
17Inter de Bogotá1001-20:20
18Cúcuta1001-41:50
19Jaguares2002-50:50
20Boyacá Chicó1001-70:70

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

  • Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros
  • Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira
  • Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas
  • Alianza 1-2 Deportes Tolima
  • Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali
  • Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios
  • Jaguares 0-3 Atlético Nacional
  • América de Cali 7-0 Boyacá Chicó
  • Independiente Santa Fe 2-1 Once Caldas

¿Qué partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 fue reprogramado?

El compromiso entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, previsto para disputarse en el estadio General Santander, fue aplazado y ahora se jugará el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 6:20 p.m., hora de Colombia.

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