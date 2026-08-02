Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-2 Once Caldas

La segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026 prácticamente llegó a su fin este domingo con el empate 2-2 de Independiente Santa Fe con Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Solo quedó un juego pendiente, el cual fue reprogramado para el miércoles 2 de septiembre.

Los cardenales abrieron la cuenta apenas a los cuatro minutos. Pase filtrado desde la defensa de Emanuel Olivera, Nahuel Bustos se la deja a Jader Obrian que saca un remate. La pelota se desvió en Daniel Londoño y descolocó al arquero Joan Parra.

Once Caldas no bajó los brazos y puso la paridad al 54'. Gran pase de Michael Barrios y Jefry Zapata metió un bombazo que puso la pelota en el travesaño y luego dentro de la red.

El local de nuevo se fue encima y encontró la ventaja al 63' con un autogol de Andrés Correa, quien quiso rechazar un cabezazo de Olivera.



Finalmente, al 82', el 'blanco blanco' selló el empate por medio de un tanto de cabeza de Andrés Colorado, tras un buen centro de Correa que se redimió después del infortunado gol en su propio arco.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 2

Pos. Equipo PJ G E P Dif. GF:GC Pts 1 América de Cali 2 2 0 0 +9 9:0 6 2 Águilas Doradas 2 2 0 0 +2 4:2 6 3 Deportes Tolima 2 2 0 0 +2 4:2 6 4 Independiente Medellín 2 2 0 0 +2 4:2 6 5 Once Caldas 2 1 1 0 +4 7:3 4 6 Bucaramanga 2 1 1 0 +1 2:1 4 7 Llaneros 2 1 1 0 +1 2:1 4 8 Atlético Nacional 1 1 0 0 +3 3:0 3 9 Deportivo Cali 2 1 0 1 +1 2:1 3 10 Millonarios 2 1 0 1 0 1:1 3 11 Fortaleza 2 0 2 0 0 1:1 2 12 Independiente Santa Fe 2 0 1 1 -1 3:4 1 13 Alianza Valledupar 2 0 1 1 -1 2:3 1 14 Deportivo Pereira 2 0 1 1 -1 0:1 1 15 Deportivo Pasto 2 0 0 2 -2 3:5 0 16 Junior Barranquilla 2 0 0 2 -2 1:3 0 17 Inter de Bogotá 1 0 0 1 -2 0:2 0 18 Cúcuta 1 0 0 1 -4 1:5 0 19 Jaguares 2 0 0 2 -5 0:5 0 20 Boyacá Chicó 1 0 0 1 -7 0:7 0

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026

Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros

Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira

Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas

Alianza 1-2 Deportes Tolima

Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 0-1 Millonarios

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

América de Cali 7-0 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe 2-1 Once Caldas

¿Qué partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 fue reprogramado?

El compromiso entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, previsto para disputarse en el estadio General Santander, fue aplazado y ahora se jugará el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 6:20 p.m., hora de Colombia.