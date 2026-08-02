David González, feliz por goleada del América al Chicó; "se nota la química del grupo en los juegos"

El América de Cali consolidó su liderato luego de golear 7-0 al Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero con una actuación estelar del creativo Yeison Guzmán, que anotó dos goles y ratificó que es la estrella de los Diablos Rojos.

El equipo caleño, dirigido por David González, completó la goleada con una anotación del extremo Luis Quiñones, exjugador del Tigres mexicano; un doblete del atacante Kevin Angulo y dos goles del central Daniel Rosero.

También tuvo una actuación destacada del atacante Tomás Ángel, que sirvió dos asistencias.

Con el resultado de este domingo, el América lidera el Torneo Apertura con seis puntos, los mismos de Deportes Tolima, Águilas Doradas e Independiente Medellín.



Reacción de David González, DT del América

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¿Cuál ha sido el aprendizaje en estos dos primero partidos de la Liga?

"Hemos aprendido a saber que nos gusta dentro del terreno de juego, donde dar los pases y armar sociedades y eso se está notando en los partidos hemos avanzado mucho en que esa química del grupo mejore".

Yhorman Hurtado fue titular, ¿le ganó el puesto a Mateo Castillo?

"Es demasiado temprano para decir si un jugador es titular o no. Hemos tenido cuatro partidos y Castillo ha jugado en dos y Hurtado los otros dos. Si bien son dos competiciones diferentes desde el primer día dijimos que la distribución de minutos va a ser clave para que todos tengan ritmo y puedan estar en las mejores condiciones físicas para el momento que lleguen las seguidillas de partidos en la que ya estamos".

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¿Qué opina del gran partido de Yeison Guzmán y Luis Quiñones?

"A los jugadores talentosos hay que dejarlos fluir, aunque han aprendido que cuando se deja un espacio hay que ocuparlo, y la idea es que se pueda disfrutar de este tipo de jugadores que pueden desequilibrar partidos".

¿Cómo ha visto el nivel del refuerzo Edson Tortolero?

"Tortolero nos ha dejado muy buena sensaciones, aunque hay que entender que apenas llegó al equipo. Hoy justamente tuvimos una charla un poco larga sobre distintas situaciones que necesitamos de él y que eso se va a dar con minutos. Jugando a pierna cambia va a tener ese potencial de enganchar hacia adentro y pegarle, ya que tiene una muy buena pegada".