Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / David González, feliz por goleada del América al Chicó; "se nota la química del grupo en los juegos"

David González, feliz por goleada del América al Chicó; "se nota la química del grupo en los juegos"

Luego de vencer 7-0 al Boyacá Chicó, David González, DT del América de Cali, analizó a detalle el partido de la fecha 2 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
América de Cali goleó 7-0 al Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali goleó 7-0 al Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali.

El América de Cali consolidó su liderato luego de golear 7-0 al Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero con una actuación estelar del creativo Yeison Guzmán, que anotó dos goles y ratificó que es la estrella de los Diablos Rojos.

El equipo caleño, dirigido por David González, completó la goleada con una anotación del extremo Luis Quiñones, exjugador del Tigres mexicano; un doblete del atacante Kevin Angulo y dos goles del central Daniel Rosero.

Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras América 7-0 Boyacá Chicó

River Plate vs. Rosario Central - Liga de Argentina.
Gol Caracol

River Plate perdió 0-1 con Rosario Central y completó un alarmante registro inédito en su historia

Yeison Guzmán marcó doblete en América vs. Boyacá Chicó.
Fútbol Colombiano

América de Cali le dio un paseo al débil Boyacá Chicó; goleada 7-0, en Liga BetPlay

También tuvo una actuación destacada del atacante Tomás Ángel, que sirvió dos asistencias.

Con el resultado de este domingo, el América lidera el Torneo Apertura con seis puntos, los mismos de Deportes Tolima, Águilas Doradas e Independiente Medellín.

Reacción de David González, DT del América

Publicidad

¿Cuál ha sido el aprendizaje en estos dos primero partidos de la Liga?
"Hemos aprendido a saber que nos gusta dentro del terreno de juego, donde dar los pases y armar sociedades y eso se está notando en los partidos hemos avanzado mucho en que esa química del grupo mejore".

Yhorman Hurtado fue titular, ¿le ganó el puesto a Mateo Castillo?
"Es demasiado temprano para decir si un jugador es titular o no. Hemos tenido cuatro partidos y Castillo ha jugado en dos y Hurtado los otros dos. Si bien son dos competiciones diferentes desde el primer día dijimos que la distribución de minutos va a ser clave para que todos tengan ritmo y puedan estar en las mejores condiciones físicas para el momento que lleguen las seguidillas de partidos en la que ya estamos".

Publicidad

¿Qué opina del gran partido de Yeison Guzmán y Luis Quiñones?
"A los jugadores talentosos hay que dejarlos fluir, aunque han aprendido que cuando se deja un espacio hay que ocuparlo, y la idea es que se pueda disfrutar de este tipo de jugadores que pueden desequilibrar partidos".

¿Cómo ha visto el nivel del refuerzo Edson Tortolero?
"Tortolero nos ha dejado muy buena sensaciones, aunque hay que entender que apenas llegó al equipo. Hoy justamente tuvimos una charla un poco larga sobre distintas situaciones que necesitamos de él y que eso se va a dar con minutos. Jugando a pierna cambia va a tener ese potencial de enganchar hacia adentro y pegarle, ya que tiene una muy buena pegada".

Jáminton Campaz, colombiano de Rosario Central.
Colombianos en el exterior

Jáminton Campaz provocó autogol de Nicolás Otamendi, en River Plate vs. Rosario Central

Argentina vs España Mundial 2026
Gol Caracol

Chelsea sigue rompiendo el mercado de fichajes; anunció a subcampeón del Mundo con Argentina

Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
Colombianos en el exterior

Jhon Arias puso a celebrar a Palmeiras; vea su gol contra Fortaleza en la Copa de Brasil

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

América de Cali

Once Caldas

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad