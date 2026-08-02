Pablo Repetto: "Me molestó que Santa Fe hizo el gol y Once Caldas empezó a hacernos daños"

Independiente Santa Fe dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar su primera victoria en la Liga BetPlay II-2026. El conjunto cardenal igualó 2-2 con Once Caldas en el estadio El Campín, por la segunda fecha del campeonato, en un compromiso en el que estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró conservar la ventaja. Tras el encuentro, el técnico Pablo Repetto analizó las razones del resultado y reconoció que su equipo perdió el control del juego después de adelantarse.

El entrenador uruguayo aseguró que el desarrollo del partido cambió desde el primer gol de Santa Fe y explicó que Once Caldas comenzó a encontrar espacios para imponer sus condiciones.

"Hicimos el primer gol y el rival empezó a manejar la pelota; nos estaba inquietando. Cuando nosotros la teníamos no fuimos precisos. Ellos ponían mucha gente en ataque, los laterales bien altos, y cuando tuvimos la posibilidad de salir aprovechando los espacios que dejaban, no fuimos finos. Teníamos que corregir porque, si seguíamos así, sabíamos que nos iban a empatar. Nos empataron dos veces y por eso estaba tan molesto en la raya durante la dirección técnica", manifestó el estratega.

Santa Fe vs. Once Caldas - Liga BetPlay II-2026. COLPRENSA.

Repetto también señaló que intentó modificar el funcionamiento del equipo durante el descanso, aunque admitió que no fue suficiente para sostener las dos ventajas obtenidas a lo largo del compromiso.



"Nos pusimos rápido en ventaja y, después de eso, no nos sentimos cómodos en el partido. Intentamos corregir en el segundo tiempo con algunas variantes, ajustando algunas zonas en las cuales ellos nos estaban haciendo daño, y creo que lo hicimos bien. No pudimos sostener las dos ventajas que tuvimos y estos partidos del comienzo son durísimos. Enfrentamos a un muy buen equipo. También influye jugar dos partidos tan seguidos luego de una parada de casi dos meses sin competir. En eso se afecta tanto la parte física como la mental", agregó.

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Durante la rueda de prensa, el técnico cardenal también fue consultado por la situación de Yilmar Velásquez, quien no ha tenido el protagonismo esperado en este inicio del semestre. Repetto explicó que la competencia interna en esa zona del campo ha sido determinante para sus decisiones.

"Con Yilmar Velásquez, lo que pasa es que en esa posición están Daniel Torres, Kilian Toscano y Johann Torres. Juegan dos y uno va al banco. Al principio jugó bastante durante mi estadía en el club, pero ha tenido que salir por diferentes circunstancias, como una lesión que sufrió. Ahora se está poniendo en forma. Es un jugador que tenemos en cuenta; infortunadamente, no puedo poner a todos en el banco. Se trata de hacer una balanza entre los minutos y el estado físico, y me toca elegir", explicó.

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Finalmente, Repetto destacó el trabajo realizado por las bandas y se refirió al gol de Jader Obrian, uno de los aspectos positivos que dejó el empate en Bogotá.

"Nosotros trabajamos el tema de las bandas con jugadores que puedan cumplir esa función, tanto en ataque como en defensa. Vino el gol de Jader Obrian, que fue importante para él. Tuve que sustituirlo porque estaba amonestado", concluyó el entrenador de Santa Fe, que ahora buscará su primera victoria del campeonato en la próxima jornada de la Liga BetPlay II-2026.