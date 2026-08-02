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Gol Caracol  / River Plate perdió 0-1 con Rosario Central y completó un alarmante registro inédito en su historia

River Plate perdió 0-1 con Rosario Central y completó un alarmante registro inédito en su historia

Con autogol de Nicolás Otamendi, River Plate cayó derrotado por Rosario Central y el director técnico Eduardo Coudet está en la cuerda floja. ¡Insólito anti-record!

Por: EFE
Actualizado: 2 de ago, 2026
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River Plate vs. Rosario Central - Liga de Argentina.
River Plate vs. Rosario Central - Liga de Argentina.
afp.

River Plate perdió este domingo 0-1 ante Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Clausura y por primera vez en el profesionalismo el ‘Millonario’ sumó cinco derrotas consecutivas.

Con un gol en contra de su capitán Nicolás Otamendi, River acumuló su tercera caída consecutiva -dos de local- en este comienzo del Clausura que se suma a la eliminación de Copa Argentina ante Aldosivi (1-3), la caída ante Belgrano de Córdoba en al final del Apertura (1-3) y esta derrota ante un Rosario Central que terminó con diez jugadores por la expulsión de Emanuel Coronel.

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Los jugadores se retiraron silbados del Estadio Monumental y, tal como avisó el club en un comunicado, no hubo declaraciones ni del plantel ni del enterrador Eduardo Coudet tras consumarse este nuevo traspié.

River no acumulaba cinco derrotas consecutivas desde 1911 y, como la era profesional en Argentina se instauró en 1931, es la primera vez bajo esta norma en una racha adversa que también registra 273 minutos sin poder convertir.

Tras este resultado, el ‘Millonario’ ocupa el último lugar de la Zona B sin unidades al igual que Sarmiento de Junín, que todavía debe presentarse por esta tercera fecha.

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Argentinos Juniors, que el sábado venció 0-1 a Belgrano en Córdoba, y Barracas Central, que este domingo se impuso por 0-1 ante Deportivo Riestra, son los líderes de esta Zona B.

Boca Juniors, en tanto, empató 2-2 como visitante con Newell’s Old Boys en el Estadio ‘Coloso’ del Parque Marcelo Bielsa de Rosario para sumar su primera unidad en el certamen tras la derrota en la jornada inicial ante Deportivo Riestra (3-0).

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Santiago Ascacibar y Alan Velasco convirtieron los goles de Boca, mientras que Matías Cóccaro y Luca Regiardo anotaron para el local Newell’s Old Boys.

En esta Zona A, en tanto, Vélez Sarsfield, Independiente junto con Gimnasia y Esgrima de Mendoza lideran este grupo con seis unidades a la espera de completarse esta segunda jornada este lunes y disputarse los tres partidos reprogramados entre miércoles y jueves próximos.

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