Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nuevos detalles del caos que Once Caldas vivió en Argentina; "la Policía nos golpeó"

Nuevos detalles del caos que Once Caldas vivió en Argentina; "la Policía nos golpeó"

Felipe Trujillo Hormaza, gerente general de Once Caldas, habló en el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, y contó varios pormenores de lo que vivieron en el hotel.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, fue uno de los afectados, tras los incidentes con la policía en Argentina
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 03:16 p. m.