Nuevos detalles del caos que Once Caldas vivió en Argentina; "la Policía nos golpeó"

Once Caldas vivió una pesadilla en territorio argentino. El pasado lunes 18 de agosto, cientos de hinchas del 'blanco blanco' acudieron al hotel donde se estaba hospedando el equipo, con el fin de realizar un banderazo, en señal de apoyo. Recordemos que el club de Manizales se enfrenta contra Huracán, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El juego de ida finalizó 1-0 a favor de los dirigidos por Hernán Darío Herrera y, ahora, este martes 19 de agosto, se disputará la vuelta en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Razón por la que los aficionados acudieron a donde estaba la delegación, pero las cosas no terminaron de la mejor manera, ya que hubo enfrentamientos con la policía, confusión y máxima tensión.

Al respecto, Felipe Trujillo Hormaza, gerente general de Once Caldas, habló en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu. Allí, reveló varios detalles de lo vivido. "La situación fue la siguiente. Más o menos a las 11 de la noche, los hinchas que vinieron a la ciudad de Buenos Aires, se acercaron con sus cánticos e instrumentos, a las instalaciones del hotel", dijo.

"Esto ocurrió en el Sheraton, en la zona del retiro. Ahí, estaban teniendo contacto normal con nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico. Sin embargo, de un llamado de la seguridad del hotel, aparece la Policía Federal de Buenos Aires y la infantería de Argentina, con esos cascos y escudos, tratando de alejar a los hinchas", añadió en el relato de lo que aconteció.

Pero la cosa fue empeorando. "En la mitad de toda esa situación quedaron los jugadores, cuerpo técnico y algunos directivos, quienes trataban de explicar que eran del equipo y que los dejaran volver al hotel. No obstante, la Policía tomó una actitud agresiva, incluso golpeando a alguno de nuestros jugadores, al director técnico y aplicando gas pimienta", expresó.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Foto: AFP.

"Fue una situación muy lamentable, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero ya la escalamos a la Conmebol y a las directivas de Huracán", sentenció. Pero la historia no terminó ahí, pues Felipe Trujillo Hormaza, gerente general de Once Caldas, contó por qué fue que llegó la policía al hotel donde se estaba hospedando, cuando no había pasado nada en el momento.

"Las investigaciones que tenemos es que hay un llamado del equipo de seguridad del hotel Sheraton, que estaba preocupado por el acceso de los huéspedes, y bueno, una situación mal manejada, creo que un abuso de autoridad y se genera esta situación lamentable", sentenció.