Vea el GOL de Kylian Mbappé para el 1-0 de Real Madrid contra Getafe en la Liga de España

El delantero francés Kylian Mbappé abrió el marcador del partido entre el Getafe y el Real Madrid por la liga española, tras un gran pase filtrado de Arda Guler. ¡Observe la anotación!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de oct, 2025
Kylian Mbappé celebrando su gol contra Getafe
Kylian Mbappé celebrando su gol contra Getafe
Foto: AFP

