Vea el GOL de Kylian Mbappé para el 1-0 de Real Madrid contra Getafe en la Liga de España

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el triunfo del Real Madrid este domingo frente al Getafe, al marcar el gol del 1-0 definitivo en el minuto 80 del encuentro disputado en el Coliseum Alfonso Pérez. El tanto llegó tras una brillante acción colectiva del conjunto blanco, que encontró espacios cuando el rival jugaba con un hombre menos.

La jugada nació en los pies de Arda Guler, quien filtró un pase perfecto entre líneas que rompió la defensa 'azulona'. Mbappé, con su habitual frialdad, controló el balón dentro del área y definió con un disparo cruzado imposible para el portero David Soria, desatando la euforia del banquillo 'merengue'.

Pocos minutos antes, el Getafe había quedado en inferioridad numérica tras la expulsión directa de Allan Nyom. El lateral camerunés golpeó con el brazo a Vinícius Júnior en una acción sin balón, que el cuarto juez no dudó en señalarle al árbitro como de tarjeta roja.



Con el resultado, el Real Madrid mantiene su liderato en LaLiga y prolonga su buen andar en el torneo, mientras Mbappé continúa consolidándose como la figura más determinante del equipo. Su gol, además de darle tres puntos vitales a los blancos, ratificó su instinto decisivo en los momentos más apretados.



Vea el gol de Kylian Mbappé

¡APARECIÓ MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE REAL MADRID!



Fuerte remate del delantero francés para abrir el marcador contra Getafe.#LaLigaEnDSPORTS | #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/hiWqULAnpA — DSPORTS (@DSports) October 19, 2025