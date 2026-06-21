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Gol Caracol  / Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Maximiliano Araújo anotó la igualdad de Uruguay minutos antes de terminar la priemra parte frente a Cabo Verde, tras estar vencido el arquero Vozinha. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Gol de Maximiliano Araújo con Uruguay vs Cabo Verde
Gol de Maximiliano Araújo con Uruguay vs Cabo Verde
AFP

Minutos antes de terminar la primera parte entre Uruguay y Cabo Verde, el conjunto 'charrúa' logró igualar el marcador antes del descanso, para mantener viva la ilusión de sus aficionados.

Sobre el minuto 43' del partido, Federico Valverde cabeceó la pelota de un centro por izquierda, pero e balón pegó en el poste derecho dejándole el rebote a Gol de Maximiliano Araújo, que solo tuvo que empujar la esférica, cuando el portero Vozinha ya estaba vencido.

Vea la jugada acá:

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