Vea el gol de Maximiliano Araújo para el empate de Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Minutos antes de terminar la primera parte entre Uruguay y Cabo Verde, el conjunto 'charrúa' logró igualar el marcador antes del descanso, para mantener viva la ilusión de sus aficionados.

Sobre el minuto 43' del partido, Federico Valverde cabeceó la pelota de un centro por izquierda, pero e balón pegó en el poste derecho dejándole el rebote a Gol de Maximiliano Araújo, que solo tuvo que empujar la esférica, cuando el portero Vozinha ya estaba vencido.

Vea la jugada acá:

EMPATÓ LA CELESTE



En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026