Vea el gol del descuento de Senegal vs. Francia, por el Mundial 2026; Ibrahim Mbaye fue el autor

En los minutos de adición del partido entre Francia y Senegal, el jugador del PSG, Ibrahim Mbaye logró marcar el tanto del descuento para su selección, después de varios intentos de remates en los 90 minutos.

El gol se dio exactamente en el 90+5' cuando el futbolista apenas de 18 años recibió por sector derecho, y entre dos centrales remató de pierna derecha convirtiendo así el primer tanto para los africanos en el certamen.

Vea acá la jugada del gol:

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR! ⚽🇸🇳



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026