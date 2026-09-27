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Gol Caracol  / Vea el gol olímpico de Gastón Lodico en Racing vs. Boca Juniors; ¿hizo falta Álvaro Montero?

Vea el gol olímpico de Gastón Lodico en Racing vs. Boca Juniors; ¿hizo falta Álvaro Montero?

Racing se puso en ventaja sobre Boca Juniors con anotación de Gastón Lodico desde el tiro de esquina. Álvaro Montero no está en el arco 'xeneize' por convocatoria de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Gastón Lodico en Racing vs. Boca Juniors.
Gastón Lodico en Racing vs. Boca Juniors.
Getty Images.

Racing de Avellaneda y Boca Juniors se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina y 'La Academia' se puso en ventaja con gol olímpico de Gastón Lodico. Álvaro Montero no estuvo en el arco 'xenzei' ´por convocatoria a la Selección Colombia.

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A los 19 minutos, Lodico cobró un tiro de esquina, poniendo la pelota en el segundo palo y sorprendiendo al arquero Leandro Brey.

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