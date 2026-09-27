Vea el gol olímpico de Gastón Lodico en Racing vs. Boca Juniors; ¿hizo falta Álvaro Montero?

Racing de Avellaneda y Boca Juniors se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina y 'La Academia' se puso en ventaja con gol olímpico de Gastón Lodico. Álvaro Montero no estuvo en el arco 'xenzei' ´por convocatoria a la Selección Colombia.

A los 19 minutos, Lodico cobró un tiro de esquina, poniendo la pelota en el segundo palo y sorprendiendo al arquero Leandro Brey.

Vea el gol de Gastón Lodico:

🤯🇦🇷 GOLAZO OLÍMPICO DE GASTÓN LODICO Y RACING LE GANA 1-0 A BOCA. pic.twitter.com/RWR2lQkM2q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 27, 2026