Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Portugal, en Liga de las Naciones

Este domingo, en Oslo, Noruega y Portugal se enfrentaron por la segunda fecha de la Liga de las Naciones y Erling Haaland anotó gol para los vikingos.

A los 51 minutos, Martin Odegaard cobró un tiro libre. El arquero Diogo Costa dio rebote, Patrick Berg cabeceó al medio y 'El Androide' apareció solo para definir.

Vea el gol de Erling Haaland:

¡EL ANDROIDE, SIEMPRE AL RESCATE! Haaland recibió libre tras el rebote de Diogo Costa y marcó el 1-1 de Noruega ante Portugal.



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