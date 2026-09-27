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Gol Caracol  / Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Portugal, en Liga de las Naciones

Vea el gol de Erling Haaland en Noruega vs. Portugal, en Liga de las Naciones

Este domingo, Erling Haaland abrió la cuenta para Noruega en el partido contra Portugal, por la fecha 2 de la Liga de las Naciones. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Erling Haaland y la celebración de su gol contra Portugal.
Erling Haaland y la celebración de su gol contra Portugal.
Getty Images.

Este domingo, en Oslo, Noruega y Portugal se enfrentaron por la segunda fecha de la Liga de las Naciones y Erling Haaland anotó gol para los vikingos.

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A los 51 minutos, Martin Odegaard cobró un tiro libre. El arquero Diogo Costa dio rebote, Patrick Berg cabeceó al medio y 'El Androide' apareció solo para definir.

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Vea el gol de Erling Haaland:

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