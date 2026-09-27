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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Parte médico de Mauro Silveira en Junior; “trauma craneofacial, fractura y conmoción cerebral”

Parte médico de Mauro Silveira en Junior; “trauma craneofacial, fractura y conmoción cerebral”

Junior compartió una actualización sobre el estado de salud del arquero Mauro Silveira, quien sufrió un fuerte golpe en su rostro, en el juego contra Independiente Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Mauro Silveira, arquero de Junior.
Mauro Silveira, arquero de Junior.
COLPRENSA.

Mauro Silveira encendió las alarmas en Junior de Barranquilla durante el partido contra Independiente Medellín, disputado en la noche del sábado 26 de septiembre en el estadio Romelio Martínez. El arquero uruguayo tuvo que abandonar el terreno de juego después de recibir un fuerte golpe en el rostro y cabeza.

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El propio Junior entregó este domingo el parte médico oficial del guardameta y confirmó que presentó un “trauma craneofacial, más fractura de los huesos propios de la nariz y conmoción cerebral leve”, como consecuencia del impacto que sufrió con el jugador Carlos Lucumí en el minuto 83 del compromiso.

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La acción generó preocupación entre los integrantes del conjunto barranquillero, pues Silveira quedó tendido sobre el césped después del fuerte choque. Tras recibir atención médica, el arquero fue retirado del campo y posteriormente trasladado a una clínica para realizarle los respectivos exámenes.

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De acuerdo con el comunicado publicado por Junior, dentro de la valoración médica se le practicó una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral) para evaluar su condición después del golpe. Además, debido a la lesión en la nariz, el futbolista fue sometido a un procedimiento de estabilización y reducción cerrada.

“El jugador estuvo en observación en la clínica y actualmente se encuentra en reposo. Continuará bajo seguimiento permanente por parte del cuerpo médico del Club”, informó la institución barranquillera.

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El club también explicó que Silveira tendrá que esperar a que disminuya la inflamación en la zona afectada antes de someterse a una nueva valoración. En ese momento, el cuerpo médico determinará la fecha del procedimiento quirúrgico que requiere el guardameta debido a la fractura nasal.

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Por ahora, Junior maneja un primer tiempo estimado de recuperación. Según la valoración inicial, Mauro Silveira tendría un período de incapacidad de dos semanas, aunque esta cifra todavía no es definitiva.

“El tiempo definitivo será determinado de acuerdo con su evolución clínica y posterior al procedimiento quirúrgico”, precisó Junior en su comunicado.

De esta manera, Jefferson Martínez será el encargado de atajar preliminarmente contra Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá.

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