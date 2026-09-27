Mundialista de la Selección Colombia desfiló junto a Shakira en su entrada al escenario: “un honor”

Este domingo, uno de los jugadores que fue Mundialista con la Selección Colombia en 2026 fue noticia por una publicación que compartió en redes sociales y que tuvo que ver con su protagonismo en un concierto de Shakira.

Se trata de Johan Mojica, actual lateral izquierdo del Getafe, quien publicó una foto y un video de su entrada junto a la famosa cantante barranquillera que se presentó el sábado 26 de septiembre en Madrid, España.

"Un honor y una experiencia maravillosa haber compartido este momento contigo, Shakira. Gracias por inspirar al mundo con tu música, tu talento y tu grandeza. Eres leyenda, Colombia te admira y el mundo te aplaude", fue el mensaje de Mojica en su cuenta oficial.

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El jugador de 33 años también tuvo la posibilidad de conocer a Shakira, se tomó una foto con ella y hasta le regaló una camiseta de la 'tricolor' marcada con su nombre y dorsal.



Hasta el momento, Mojica ha dado una asistencia y ha marcado un gol, en ocho partidos con los azulones.