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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mundialista de la Selección Colombia desfiló junto a Shakira en su entrada al escenario: “un honor”

Mundialista de la Selección Colombia desfiló junto a Shakira en su entrada al escenario: “un honor”

En el más reciente concierto de la gira de Shakira, un jugador con pasado reciente en la Selección Colombia fue uno de los invitados a ingresar a la tarima junto a la cantante barranquillera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
La Selección Colombia, protagonista en el Mundial 2026, tras sus partidos con Uzbekistán y RD Congo
AFP

Este domingo, uno de los jugadores que fue Mundialista con la Selección Colombia en 2026 fue noticia por una publicación que compartió en redes sociales y que tuvo que ver con su protagonismo en un concierto de Shakira.

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Se trata de Johan Mojica, actual lateral izquierdo del Getafe, quien publicó una foto y un video de su entrada junto a la famosa cantante barranquillera que se presentó el sábado 26 de septiembre en Madrid, España.

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"Un honor y una experiencia maravillosa haber compartido este momento contigo, Shakira. Gracias por inspirar al mundo con tu música, tu talento y tu grandeza. Eres leyenda, Colombia te admira y el mundo te aplaude", fue el mensaje de Mojica en su cuenta oficial.

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El jugador de 33 años también tuvo la posibilidad de conocer a Shakira, se tomó una foto con ella y hasta le regaló una camiseta de la 'tricolor' marcada con su nombre y dorsal.

Hasta el momento, Mojica ha dado una asistencia y ha marcado un gol, en ocho partidos con los azulones.

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