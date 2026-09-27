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Gol Caracol  / Jugador con el pelo más largo del mundo provocó dos expulsiones en 20 minutos

Jugador con el pelo más largo del mundo provocó dos expulsiones en 20 minutos

En la Liga de las Naciones de la Concacaf se registró un insólito hecho en la goleada 5-0 de Antigua y Barbuda sobre Anguila. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Aedan Scipio, jugador de Anguila.
Aedan Scipio, jugador de Anguila.
Archivo.

El tercer partido de la jornada sabatina en la división C de la Liga de las Naciones terminó con una victoria 5-0 de Antigua y Barbuda ante Anguila en el Sir Vivian Richards Stadium en North Sound, Saint George, Antigua y Barbuda.

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Christopher Douglas abrió el marcador en el primer minuto de juego para poner en ventaja a Antigua y Barbuda con un remate de cabeza, aprovechando un preciso servicio al área desde la derecha.

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Antigua y Barbuda amplió su ventaja al 16’ con un potente remate de larga distancia de Dion Pereira.

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El equipo local completó una impresionante actuación ofensiva en la primera mitad con tres goles más: Douglas anotó su segundo del partido al 21’, mientras que D’Andre Bishop y Kayonte George enviaron el balón al fondo de la red al 35’ y 43’, respectivamente.

Más allá de la abultada goleada, lo más llamativo del juego fue las dos expulsiones que provocó Aedan Scipio, el jugador con el pelo más largo del mundo.

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Al 68', en Ánguila, que ya perdió 5-0, Scipio ingresó por Carlton Carty. Cuatro minutos más tarde, Keon Greene fue expulsado por halarle su larga cabellera.

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Más tarde, al 90+3', Shalon Knigth también terminó estirándole el cabello y el árbitro no dudo en repetir su decisión y mostrarle la cartulina roja.

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