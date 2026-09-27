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Gol Caracol  / Dimitris Kourbelis y el gol histórico que le dio a Grecia su primer triunfo sobre Alemania

Dimitris Kourbelis y el gol histórico que le dio a Grecia su primer triunfo sobre Alemania

Grecia le ganó por primera vez en su historia a Alemania y lo hizo con un gol de Dimitris Kourbelis en los minutos finales del partido de Liga de las Naciones. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Dimitris Kourbelis celebrando su gol en Alemania vs. Grecia.
Dimitris Kourbelis celebrando su gol en Alemania vs. Grecia.
Getty Images.

Tres días después de debutar con empate en Países Bajos, Jürgen Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania y fue además en su estreno como local con el equipo, por 1-0 ante Grecia, este domingo en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El único gol del partido lo firmó en el 74' Dimitrios Kourbelis, tras llegar a un rechace en el área y dejar helada a la hinchada de Augsburgo.

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El triunfo en Baviera fue además histórico para Grecia, que nunca había ganado en su historia a la selección alemana, con la que se había enfrentado antes en diez ocasiones, con un balance de siete derrotas y tres empates.

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Vea el gol de Dimitris Kourbelis:

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