Dimitris Kourbelis y el gol histórico que le dio a Grecia su primer triunfo sobre Alemania

Tres días después de debutar con empate en Países Bajos, Jürgen Klopp sufrió su primera derrota como seleccionador de Alemania y fue además en su estreno como local con el equipo, por 1-0 ante Grecia, este domingo en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El único gol del partido lo firmó en el 74' Dimitrios Kourbelis, tras llegar a un rechace en el área y dejar helada a la hinchada de Augsburgo.

El triunfo en Baviera fue además histórico para Grecia, que nunca había ganado en su historia a la selección alemana, con la que se había enfrentado antes en diez ocasiones, con un balance de siete derrotas y tres empates.

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Vea el gol de Dimitris Kourbelis:



🇪🇺🇬🇷 GRECIA ESTÁ DANDO EL BATACAZO



GOL DE DIMITRIS KOURBELIS QUE SE ESTÁ LLEVANDO LA VICTORIA DE ALEMANIA 👀



Alemania 0-1 Grecia | Nations Leaguepic.twitter.com/J6U2yCHkqn — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 27, 2026