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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Quién fue el mejor colombiano en la clasificación de ruta del Mundial de ciclismo 2026?

¿Quién fue el mejor colombiano en la clasificación de ruta del Mundial de ciclismo 2026?

Nairo Quintana, Harold Tehada, Santiago Buitrago, Brandon Rivera y Sergio Higuita fueron los 'escarabajos' presentes en el Mundial de ciclismo, en Canadá.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Cinco ciclistas colombianos disputaron la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Cinco ciclistas colombianos disputaron la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

El estadounidense, Brandon McNulty, se proclamó, este domingo 27 de septiembre, campeón del Mundial de ciclismo en ruta en Montreal, tras imponerse en solitario en la prueba élite masculina, de 273,4 kilómetros, por delante del australiano, Michael Matthews, y del neerlandés, Mathieu van der Poel.

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McNulty lanzó el ataque decisivo a unos 33 kilómetros de la meta y llegó a disponer de alrededor de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

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Aunque el grupo perseguidor redujo la diferencia en la última vuelta, el estadounidense consiguió mantener suficiente margen para cruzar primero la meta y adjudicarse el maillot arcoíris.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

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¿Cómo quedaron los colombianos en el Mundial de ciclismo 2026?

1. Brandon McNulty (Estados Unidos) - 6h 17' 04''
2. Michael Matthews (Australia) - a 13''
3. Mathieu van der Poel (Países Bajos) - a 13''
4. Quinn Simmons (Estados Unidos) - a 13''
5. Isaac del Toro (México) - a 14''
6. Mads Pedersen (Dinamarca) - a 14''
7. Tom Pidcock (Gran Bretaña) - a 14''
8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos) - a 14''
9. Giulio Ciccone (Italia) - a 14''
10. Ben Healy (Irlanda) - a 14''
11. Mauro Schmid (Suiza) - a 22''
12. Remco Evenepoel (Bélgica) - a 25''
13. Juan Ayuso (España) - 2' 08''
14. Stefan Küng (Suiza) - a 2' 19''
15. Paul Seixas (Francia) - a 2' 47''
16. Jørgen Nordhagen (Noruega) - a 3' 09''
17. Oscar Onley (Gran Bretaña) - a 3' 09''
18. Christian Scaroni (Italia) - a 3' 12''
19. Mikkel Frølich Honoré (Dinamarca) - a 3' 14''
20. Davide Piganzoli (Italia) - a 3' 20''
21. Primož Roglič (Eslovenia) - a 3' 29''
22. Michael Valgren (Dinamarca) - a 4' 20''
23. Toms Skujiņš (Letonia) - a 4' 25''
24. Anthon Charmig (Dinamarca) - a 4' 25''
25. Tiesj Benoot (Bélgica) - a 4' 31''
26. Pavel Sivakov (Francia) - a 4' 37''
27. Santiago Buitrago (Colombia) - a 4' 41''
28. Wout van Aert (Bélgica) - a 5' 11''
29. Maxim Van Gils (Bélgica) - a 5' 11''
30. Andreas Kron (Dinamarca) - a 5' 46''
DNF. Harold Tejada (Colombia)
DNF. Sergio Higuita (Colombia)
DNF. Nairo Quintana (Colombia)
DNF. Brandon Rivera (Colombia)

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