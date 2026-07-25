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Gol Caracol  / Vea el doblete y celebración 'picante' de Neymar con Santos vs. Chapecoense, en el Brasileirao

Vea el doblete y celebración 'picante' de Neymar con Santos vs. Chapecoense, en el Brasileirao

El astro brasileño anotó un doblete con Santos, y además, hizo una celebración que no pasó desapercibida. Todo por las criticas en los últimos días, por jugar Poker. Véalo acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Neymar Santos
Neymar celebra gol del Santos - Foto:
AFP

El astro brasileño volvió a jugar y a marcar gol, luego de su tiempo de vacaciones tras su participación con la Selección de Brasil en el Mundial 2026. Lo hizo con Santos en el partido frente a Chapecoense, válido por el Brasileirao.

Todo ocurrió al minuto 35' del primer tiempo cuando 'Ney' desde el borde del área hizo una 'pared' con su compañero Barreal, para posteriormente sacar un remate con pierna derecha, imposible de atajar para el arquero Matheus Aurélio.

Posteriormente, en el penúltimo minuto reglamentario (89'), el ex Al Hilal, se encargó de ejecutar un cobro desde los doce pasos para sentenciar la igualdad final del partido, y permitir que su equipo rescatara un punto en casa.

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En su celebración, el astro brasileño festejó con su típica mueca, pero después, hizo un gesto llamativo, tras ser criticado por participar en un torneo de Poker en los últimos días.

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