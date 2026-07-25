Vea el doblete y celebración 'picante' de Neymar con Santos vs. Chapecoense, en el Brasileirao

El astro brasileño volvió a jugar y a marcar gol, luego de su tiempo de vacaciones tras su participación con la Selección de Brasil en el Mundial 2026. Lo hizo con Santos en el partido frente a Chapecoense, válido por el Brasileirao.
Todo ocurrió al minuto 35' del primer tiempo cuando 'Ney' desde el borde del área hizo una 'pared' con su compañero Barreal, para posteriormente sacar un remate con pierna derecha, imposible de atajar para el arquero Matheus Aurélio.
O primeiro dos dois gols de Neymar no empate do Santos com a Chapecoense.#futebol #santos #chapecoense #neymar #brasileirão #ge pic.twitter.com/7zPJ27vWS6— ge (@geglobo) July 25, 2026
Posteriormente, en el penúltimo minuto reglamentario (89'), el ex Al Hilal, se encargó de ejecutar un cobro desde los doce pasos para sentenciar la igualdad final del partido, y permitir que su equipo rescatara un punto en casa.
De pênalti, Neymar empatou para o Santos contra a Chapecoense aos 43 minutos do segundo tempo.#futebol #santos #chapecoense #neymar #brasileirão #ge pic.twitter.com/nDa2drD0Ag— ge (@geglobo) July 25, 2026
Publicidad
En su celebración, el astro brasileño festejó con su típica mueca, pero después, hizo un gesto llamativo, tras ser criticado por participar en un torneo de Poker en los últimos días.
Publicidad
Suspenso! Neymar recebe cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Santos no Brasileirão.#futebol #santos #chapecoense #brasileirão #ge pic.twitter.com/CY9TbI5rPq— ge (@geglobo) July 25, 2026