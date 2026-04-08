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Gol Caracol  / Victoria del Arsenal generó inesperado giro para la Premier League en próxima edición de Champions

Victoria del Arsenal generó inesperado giro para la Premier League en próxima edición de Champions

Arsenal superó al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final, provocando una favorable noticia para el fútbol inglés de cara a la siguiente edición de la competencia europea.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Arsenal celebrando su gol ante Sporting de Lisboa.
Arsenal celebrando su gol ante Sporting de Lisboa.
Getty Images.

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