Victoria del Arsenal generó inesperado giro para la Premier League en próxima edición de Champions

La Premier League aseguró, por segundo año consecutiva, una quinta plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones gracias a la victoria a domicilio del Arsenal ante el Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final.

Los 'Gunners' se impusieron al cuadro portugués gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 91 para conseguir que la Premier League elevase su coeficiente hasta los 25 013, por delante de la Liga Española (20 281) y la Bundesliga (19 714) y certificase su puesto adicional.

El número de participantes en la Champions podría llegar hasta los siete e incluso podrían llegar a tener once equipos en competiciones europeas si se combinan una serie de resultados tanto en la liga doméstica como en los torneos continentales.

Para que se dé esta situación, el Liverpool debería proclamarse campeón de la Champions y, al mismo tiempo, acabar entre los cinco primeros en la liga -actualmente es quinto-, lo que liberaría una plaza adicional que recaería en el sexto clasificado.



Si ese puesto lo ocupa el Aston Villa, que actualmente es cuarto en la clasificación, y además gana la Liga Europa, obtendría también billete directo, lo que permitiría que incluso el séptimo clasificado accediera a la máxima competición continental.

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Si la Premier logra esos siete puestos, todavía tendría dos plazas para la Liga Europa y una para la Liga de Conferencia, aunque las de la primera competición podrían aumentar a tres si el Crystal Palace, decimocuarto en la Premier League, gana la Liga Conferencia sin acabar en puestos europeos en la liga, lo que le daría acceso adicional a la Liga Europa.