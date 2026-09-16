Vea el golazo de Joao Cancelo en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

Este miércoles, Barcelona se enfrentó al Racing de Santander y abrió la cuenta con un golazo de Joao Cancelo.

El lateral recibió una pelota por izquierda, se ubicó y sacó un potente derechazo. La pelota pegó en el travesaño antes de ingresar al arco.

Vea el gol de Joao Cancelo:

¡¡ES EL GOL DE LA FECHA!! JOAO CANCELO SACÓ UN DERECHAZO INOLVIDABLE Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE BARCELONA VS. RACING DE SANTANDER. ¡PARA VER UNA Y MIL VECES!



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