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Gol Caracol  / Vea el golazo de Joao Cancelo en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

Vea el golazo de Joao Cancelo en Barcelona vs. Racing de Santander, en La Liga de España

Este miércoles, en el estadio Camp Nou, el portugués Joao Cancelo abrió la cuenta y puso en ventaja al Barcelona frente al Racing de Santander. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Joao Cancelo, jugador del Barcelona.
Joao Cancelo, jugador del Barcelona.
afp.

Este miércoles, Barcelona se enfrentó al Racing de Santander y abrió la cuenta con un golazo de Joao Cancelo.

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El lateral recibió una pelota por izquierda, se ubicó y sacó un potente derechazo. La pelota pegó en el travesaño antes de ingresar al arco.

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