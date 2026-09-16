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Gol Caracol  / Kylian Mbappé y Vinícius Jr apuntados por no participar en campaña por crisis migratoria en España

Kylian Mbappé y Vinícius Jr apuntados por no participar en campaña por crisis migratoria en España

Los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Vinícius, están en el 'ojo del huracán' luego de que se pusieran a medias una camiseta en apoyo a Ceuta, centro de una crisis migratoria.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Kylian Mbappé y Vinícius en la previa del juego entre Elche y Real Madrid por la Liga de España.
Kylian Mbappé y Vinícius en la previa del juego entre Elche y Real Madrid por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó este miércoles que los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté, no se pusieran bien una camiseta de apoyo a Ceuta, centro de una crisis migratoria.

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Los tres se pusieron a medias la camiseta antes del partido liguero contra el Elche del martes, impidiendo que se viera del todo el lema: "Todos somos caballas (apodo de los habitantes de Ceuta)".

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Ceuta, enclave español en el norte de África, sufrió los días 30 y 31 de julio una masiva entrada de decenas de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos.

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La mayoría regresó después, pero varios miles se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

"Mal, mal. Son actos institucionales, son actos de club, no son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal", dijo Tebas a varios medios.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Foto tomada del X de @realmadrid

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El presidente de LaLiga confirmó que la iniciativa de esta camiseta lanzada por la asociación de empresarios de la región de Valencia fue autorizada por la competición, al tiempo que negó que fuera un tema "de reivindicación política".

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Tebas recordó que la competición autoriza el acto, pero luego son los equipos los que deciden qué hacer.

El Elche-Real Madrid era el tercer partido donde se llevó a cabo esta iniciativa tras el Levante-Barcelona del fin de semana pasado, donde sólo el Levante salió con la camiseta, el Villarreal-Betis del lunes, en el que salieron ambos equipos con ella, y el Elche-Real Madrid.

- "Falta de información" -

Los equipos y partidos que se juegan fuera de la región de Valencia no están llevando esa camiseta al inicio de los encuentros.

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"Creo que es una falta de información a los compañeros para saber qué es lo que van a hacer", consideró el presidente del sindicato de futbolistas AFE, David Aganzo, en declaraciones a los medios.

"Lo único que pido es que se coordine, se hable con los jugadores y el mensaje saldrá y saldrá todo en condiciones. Es un tema de coordinación, es un tema de información y lógicamente de libertad de expresión", añadió Aganzo.

Elche vs Real Madrid, partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga
Elche vs Real Madrid, partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga
Fotos: @elchecf y AFP

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El presidente de AFE admitió que la iniciativa tiene "toda la buena voluntad del mundo", pero que hay que informar sobre este tipo de acciones a los futbolistas.

El martes, el internacional marroquí del Betis Abde Ezzalzouli tuvo que defenderse de las críticas procedentes de su país por llevar la camiseta antes del partido contra el Villarreal.

Abde recordó que la camiseta no tenía "un objetivo político o de desprecio" al pueblo marroquí, sino "carácter social en apoyo a una población y sus habitantes -independientemente de su nacionalidad- que viven una situación complicada".

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