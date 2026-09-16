¿Cuántos años cumplió Dayro Moreno y qué récords tiene con Once Caldas y en el fútbol colombiano?

Dayro Moreno está de celebración. El delantero tolimense cumple 41 años este miércoles 16 de septiembre y lo hace convertido en uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol colombiano. Su carrera, además, tiene un vínculo especial con Once Caldas, club en el que comenzó su trayectoria profesional y donde actualmente continúa escribiendo capítulos de su historia.

Nacido el 16 de septiembre de 1985 en Chicoral, Tolima, Moreno llegó al fútbol profesional con el conjunto de Manizales y, desde entonces, construyó una trayectoria que lo llevó por 10 clubes y seis países, además de convertirse en el máximo artillero colombiano de acuerdo con el registro de goles que se maneja actualmente.

Su recorrido internacional incluyó pasos por Athletico Paranaense de Brasil, Steaua Bucarest de Rumania, Tijuana de México y Talleres de Argentina, además de sus diferentes etapas en el fútbol colombiano. También defendió las camisetas de Once Caldas, Junior, Millonarios, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, mientras que en 2021 tuvo una experiencia en Oriente Petrolero de Bolivia.

Publicidad

En total, la cifra que acompaña actualmente su trayectoria es de 386 goles, distribuidos entre sus diferentes clubes y la Selección Colombia. Once Caldas es, ampliamente, el equipo en el que más veces celebró: 178 anotaciones de acuerdo con el registro reportado recientemente.



Precisamente, ese número lo convirtió en el máximo goleador histórico del Once Caldas, superando la marca que anteriormente pertenecía al argentino Sergio Galván Rey. Moreno alcanzó los 178 tantos con el cuadro de Manizales y continúa aumentando esa cifra en su actual etapa con el club.

Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de Once Caldas

Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol colombiano

Otro de sus grandes registros está en el campeonato colombiano. El delantero es el máximo goleador histórico de la Primera División de Colombia, con 264 anotaciones, una marca que consiguió después de superar el registro que ostentaba Sergio Galván Rey.

Publicidad

Su producción goleadora también le permitió establecerse como el máximo goleador colombiano de la historia, con 389 tantos si se contabilizan las anotaciones con filiales, mientras que el registro exclusivamente en Primera División se sitúa en 385 goles.

La dimensión de su carrera también se refleja en la distribución de sus goles: Once Caldas aparece en el primer lugar, seguido por Atlético Nacional, Tijuana, Millonarios, Atlético Bucaramanga, Steaua Bucarest, Junior, Talleres, Oriente Petrolero y Athletico Paranaense.

A sus 41 años, Dayro Moreno continúa jugando profesionalmente con Once Caldas y mantiene abierta una carrera que ya suma más de dos décadas. En 2026, registra 13 goles con el conjunto de Manizales.