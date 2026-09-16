Vea acá el primer gol de Deiver Machado en la Liga de Rusia; Rodina 1- Rubin Kazán 1

En medio de los partidos del fútbol europeo de este miércoles, en el fútbol de Rusia un colombiano dijo presente con gol. Se trata del lateral Deiver Machado, quien la semana pasada fue anunciado como nuevo jugador del Rodina Moscú y ya comenzó a hacerse sentir, en una nueva experiencia en Europa luego de haber estado en el balompié francés con Nantes.

El jugador que hizo parte de la nómina de la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026 apareció en plena área chica, le ganó la posición a su rival y empujó el balón al fondo de la red. Celebración de Machado y primera buena noticia para su club.

Hay que apuntar que en Rubin Kazán también actuó el colombiano Anderson Arroyo, de pasado en seleccionados colombianos juveniles y que jugó en Fortaleza. Y a fe que no se dejó echar tierra de su compatriota, pues anotó el tanto del empate para su equipo de bonita factura.

Publicidad

Vea acá el gol de Deiver Machado

🔥🇨🇴 GOL de Deiver Machado en el empate entre Rodina Moscú 🇷🇺 y Rubin Kazan por

La Liga Premier de Rusia. pic.twitter.com/KtMx2dZi2C — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 16, 2026

Vea acá el gol de Anderson Arroyo

Publicidad