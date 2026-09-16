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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el primer gol de Deiver Machado en la Liga de Rusia; Rodina 1- Rubin Kazán 1

Vea acá el primer gol de Deiver Machado en la Liga de Rusia; Rodina 1- Rubin Kazán 1

A los pocos días de haber sido anunciado en su nuevo equipo en Europa, Deiver Machado dijo presente en el marcador en el duelo de este miércoles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Deiver Machado debutó en el fútbol de Rusia con el Rodina Moscow.
Deiver Machado debutó en el fútbol de Rusia con el Rodina Moscow.
Foto oficial del Rodina Moscow.

En medio de los partidos del fútbol europeo de este miércoles, en el fútbol de Rusia un colombiano dijo presente con gol. Se trata del lateral Deiver Machado, quien la semana pasada fue anunciado como nuevo jugador del Rodina Moscú y ya comenzó a hacerse sentir, en una nueva experiencia en Europa luego de haber estado en el balompié francés con Nantes.

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El jugador que hizo parte de la nómina de la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026 apareció en plena área chica, le ganó la posición a su rival y empujó el balón al fondo de la red. Celebración de Machado y primera buena noticia para su club.

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Hay que apuntar que en Rubin Kazán también actuó el colombiano Anderson Arroyo, de pasado en seleccionados colombianos juveniles y que jugó en Fortaleza. Y a fe que no se dejó echar tierra de su compatriota, pues anotó el tanto del empate para su equipo de bonita factura.

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Vea acá el gol de Deiver Machado

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Vea acá el gol de Anderson Arroyo

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