Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026

El jugador del Real Madrid abrió el marcador en el segundo tiempo, tras un gran pase de Olise. Vea acá la jugada de gol de Francia vs. Senegal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Gol de Mbappé vs Senegal
Gol de Mbappé vs Senegal
AFP

En el primer juego del Grupo I entre Francia y Senegal, se ha presentado un partido bastante parejo, no hasta la aparición de Kylian mbappé en la segunda parte del partido.

Cuando transcurría el minuto 66' Michael Olisé puso un pase filtrado al futbolista del Real Madrid, sin mirar al arco, en una sola intención remató rastrero y abrió el marcador a favor de Francia.

Vea la jugada de gol acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Francia

Kylian Mbappé

Selección Senegal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad