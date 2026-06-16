Vea el golazo de Kylian Mbappé, en Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026

En el primer juego del Grupo I entre Francia y Senegal, se ha presentado un partido bastante parejo, no hasta la aparición de Kylian mbappé en la segunda parte del partido.

Cuando transcurría el minuto 66' Michael Olisé puso un pase filtrado al futbolista del Real Madrid, sin mirar al arco, en una sola intención remató rastrero y abrió el marcador a favor de Francia.

Vea la jugada de gol acá:

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026