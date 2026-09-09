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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago solo piensa en la montaña en la Vuelta a España; "me tomaré tranquilo la 'crono'"

Santiago Buitrago solo piensa en la montaña en la Vuelta a España; "me tomaré tranquilo la 'crono'"

El colombiano Santiago Buitrago habló con la prensa tan pronto cruzó la meta en la etapa 17 de la Vuelta a España 2026. Habló sin tapujos sobre lo que será la contrarreloj.

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), líder de la clasificación de la montaña, se tomará la crono de este jueves en Jerez "con tranquilidad" y con la idea de reservar fuerzas para "un fin de semana interesante".

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"En Jerez creo que va a ser la primera crono de mi carrera que me voy a tomar tranquilo, aprovechar el día y salvar las piernas para un fin de semana muy interesante", dijo en meta el ciclista bogotano.

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De momento, Buitrago se dio por contento por llegar íntegro a Sevilla después de 17 etapas.

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"Hay que pasar 17 etapas duras para tener unos días más fáciles, por decirlo así, pero siempre hay un poco de estrés, un poco de tensión en el grupo. Sabes que la última semana la gente está un poco más cansada y hay la tensión por el viento, pero contentos de llegar aquí a Sevilla sanos y salvos", concluyó.

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