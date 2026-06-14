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Gol Caracol  / Vea el quinto gol de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Vea el quinto gol de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Los dirigidos por Julian Nagelsmann aumentan la goleada ante Curazao, en su debut en el Mundial 2026. Nathaniel Brown fue el autor del gol con Alemania. Vea el tanto acá.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Alemania vs Curazao
Gol de Alemania vs Curazao
AFP

Continua el show de goles de Alemania ante la debutante selección de Curazao en el Mundial 2026, la cuatro veces campeona del mundo sigue demostrando su gran superioridad ofensiva.

Sobre el minuto 68' el futbolista Nathaniel Brown marcó un gran golazo dentro del área, que entre dos defensores se arregló como pudo, y se sumó a la fiesta de la selección alemana, que con autoridad, comienza con paso firme esta edición de la máxima cita orbital.

Vea el gol acá:

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