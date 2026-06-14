Vea el quinto gol de Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Continua el show de goles de Alemania ante la debutante selección de Curazao en el Mundial 2026, la cuatro veces campeona del mundo sigue demostrando su gran superioridad ofensiva.

Sobre el minuto 68' el futbolista Nathaniel Brown marcó un gran golazo dentro del área, que entre dos defensores se arregló como pudo, y se sumó a la fiesta de la selección alemana, que con autoridad, comienza con paso firme esta edición de la máxima cita orbital.

Vea el gol acá:

ALEMANIA MARCÓ EL QUINTO AL FILO DEL FUERA DE JUEGO



Nathaniel Brown la agarró de volea y marcó el 5-1 ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/O1zovEZ2zU — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026