Vea el remate de Rabiot que por poco abre el marcador en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El partido de Francia vs Paraguay ha tenido pocas opciones de gol, pero cerca de la primera media hora de juego, los europeos sorprendieron al portero sudamericano con un remate de larga distancia.

Todo ocurrió al minuto 32' tras una jugada que fueron 'tejiendo' los franceses y terminó en los pies de Rabiot, donde el jugador condujo unos metros el balón, y sacó un potente remate que pasó cerca del horizontal que comanda Orlando Gill.

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