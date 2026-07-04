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Gol Caracol  / Vea el remate de Rabiot que por poco abre el marcador en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el remate de Rabiot que por poco abre el marcador en Francia vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El francés sorprendió con un remate desde larga distancia que por poco terminar en el fono de la red en partido frente a Paraguay. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Rabiot en el Mundial 2026
Rabiot en el Mundial 2026
AFP

El partido de Francia vs Paraguay ha tenido pocas opciones de gol, pero cerca de la primera media hora de juego, los europeos sorprendieron al portero sudamericano con un remate de larga distancia.

Todo ocurrió al minuto 32' tras una jugada que fueron 'tejiendo' los franceses y terminó en los pies de Rabiot, donde el jugador condujo unos metros el balón, y sacó un potente remate que pasó cerca del horizontal que comanda Orlando Gill.

Vea la jugada acá:

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