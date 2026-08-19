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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Wilmar Roldán debió darle la mano a Fernando Muslera; lo malo desaparece al finalizar el juego"

"Wilmar Roldán debió darle la mano a Fernando Muslera; lo malo desaparece al finalizar el juego"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, se puso la lupa sobre la polémica acción que protagonizó el árbitro colombiano Wilmar Roldán en Universidad Católica vs. Estudiantes de la Plata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Wilmer Roldán y Fernando Muslera.
Wilmer Roldán y Fernando Muslera.
Archivo.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue señalado en las últimas horas luego de su polémico gesto en Universidad Católica vs. Estudiantes de la Plata, por la Copa Libertadores. El colegiado no saludó al arquero Fernando Muslera, quien le extendió la mano en señal del respeto tan pronto culminó el encuentro.

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En el programa 'Jugada Maestra', de Ditu', los panelistas analizaron al detalle lo que ocurrió y el que tomó la vocería fue el especialista en arbitraje Jorge Ramírez. A su consideración, fue un error del juez central 'cafetero'. "Esas son cosas que cuando uno suelta el pito se mueren y se tiene que quedar ahí en el partido. Al final Roldán no tuvo que tener esa actitud de darle la mano como cualquier otro jugador. Incluso jugadores que se van expulsados y vienen y se acercan al árbitro y se disculpan y lo saludan", fue su opinión.

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Y es que Muslera terminó muy enfadado y en una breve charla con su compañero Guido Carrillo, le contó lo sucedo. "A mi no me saludó, horrible", sentenció el charrúa.

Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Getty Images.

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Andrés Rojas, de buena decisión a error por el VAR

El otro árbitro que tuvo trabajo fue Andrés Rojas, en el duelo Independiente Rivadavia vs. Fluminense. Esta vez con un agónico penalti que puso en aprietos a los brasileños.

"La interpretación de Andrés Rojas en Campo es la correcta. A mí. Me parece que el lugar está haciendo movimiento natural. El jugador no está abriendo la mano. No hace un movimiento adicional está tirando hacia atrás, pero que no considero yo que sea sancionable para penalti y no tuvo que haber sido llamado por el VAR.La pelota para el arco, pero hay que ver si es o no punible. Si va al arco, cambia es en la media disciplinaria, no en si es penalti o no", dijo Ramírez.

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Por su parte, Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol, manifestó su angustia por el arbitraje de nuestro país. "Lo que preocupa es que el VAR es colombiano también, entonces son dos que vienen de la misma escuela y tienen dos conceptos distintos. Y Andrés Rojas estaba entre ojos porque ya tuvo el episodio con Gonzalo Plata y Flamengo. Lo hicieron devolver del Mundial Sub-20 y al Mundial 2026 lo llevaron de asistente y no pitó ningún juego", remarcó.

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