Lamento y nostalgia por el fallecimiento de Eduardo Maglioni; "me parte el alma, se va un caballero"

A solo horas de la muerte de Eduardo Maglioni; en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Jorge Luis Pinto habló en exclusiva, contando anécdotas y recordando al exfutbolista argentino, con quien compartió durante muchos años en el fútbol.

“Él fue de esos jugadores con personalidad, técnico, definidor, amigo. Yo llegué a Millonarios en el año 76 y él estaba allá, era de la corte goleadora de ese equipo, con Alejandro Brand y todos ellos; nos hicimos muy amigos”, indicó de entrada el colombiano, recordando lo que fue sus primeros acercamientos con el argentino, quien falleció el 18 de agosto de 2026.

Además de eso, Pinto reveló que llevaba varios años incomunicado con Maglioni por diversas circunstancias, además de dar detalles de lo que era su estilo de juego: “La verdad hacer tres años dejamos de hablar porque perdimos teléfonos, pero era un hombre sensacional, de una personalidad extraordinaria, definidor neto, porque definía con el pie, definía con la cabeza, era vivísimo, pivoteaba. Él sí jugaba entre centrales, no se iba a otra parte porque no sabía jugar”.

AFP

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“Me acuerdo de una anécdota un poco atrevida con el médico Ochoa, que me decía Maglioni, ‘el calvo nos saca la mierda, pero nos pone a ganar plata’”, contó Jorge Luis Pinto.



¿Cómo lo describiría afuera de las canchas?

“Ustedes saben que fue peronista, que también fue líder sindical; era un intelectual, no era pendejo, también leía mucho. Yo viví en Santa Marta casi un año, cuando él se fue para allá al Unión Magdalena, hicimos buena amistad y era un caballero. Lo mato fue un desgarro que nunca lo pudimos corregir, era frágil de aductores entonces sintió eso, pero un señor y un caballero”.

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¿Era un delantero letal en el área?

“La movilidad corta que él tenía era extraordinaria, era un tiempista, cuando tenía que picar se emputaba porque no se la tiraban, pero tenía el espacio clarísimo, cabeceaba muy bien, la metía abajo, la metía arriba. No era muy técnico, pero era un gran definidor”, explicó Pinto.

Además el experimentado entrenador complementó y dijo que “utilizaba mucho la volea. Yo hice una gran amistad con él, nos veíamos siempre que íbamos a Buenas Aires. Estuvimos en el Mundial de 1978 todo el tiempo; un recuerdo inmenso, me parte el alma la muerte de Eduardo Maglioni”.

Eduardo Maglioni. El Hombre Récord.



Campeón de todo y goleador implacable.



Una vida junto a Independiente lo convirtió en uno de los imprescindibles.



Nunca lo vamos a olvidar. pic.twitter.com/2Csa8jnt3v — C. A. Independiente (@Independiente) August 18, 2026

¿Cómo le cae la noticia de su muerte?

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“Lo siento profundamente, me sorprendió la noticia, no sabía que estaba enfermo. Se va un gran caballero, un señor”.