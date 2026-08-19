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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el segundo gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League; está imparable

Así fue el segundo gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League; está imparable

El delantero colombiano Camilo Durán fue la gran figura este miércoles en el partido de playoff de la Champions League, con la camiseta del Celtic, de Escocia. Se fue de doblete.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Camilo Durán Celtic
Camilo Durán celebra gol con el Celtic
Celtic Oficial

Celtic derrotó 3-0 al LASK, en ronda previa de la Champions League, este miércoles, con una actuación estelar del delantero colombiano Camilo Durán, quien dijo presente con un doblete de goles.

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En Escocia, el jugador de nuestro país se reportó en los minutos 38 y 67, con grandes definiciones con su pierna zurda. El segundo tanto se dio luego de una gran jugada colectiva, y un buen remate dentro del área, al segundo palo.

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Tras su salida del Qarabaq, donde fue figura en la Champions League pasada, el Celtic se fijó en Camilo Durán, quien ha respondido con anotaciones y buenas presentaciones, de la pretemporada.

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Acá los dos goles de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League:

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