Así fue el segundo gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League; está imparable

Celtic derrotó 3-0 al LASK, en ronda previa de la Champions League, este miércoles, con una actuación estelar del delantero colombiano Camilo Durán, quien dijo presente con un doblete de goles.

En Escocia, el jugador de nuestro país se reportó en los minutos 38 y 67, con grandes definiciones con su pierna zurda. El segundo tanto se dio luego de una gran jugada colectiva, y un buen remate dentro del área, al segundo palo.

Tras su salida del Qarabaq, donde fue figura en la Champions League pasada, el Celtic se fijó en Camilo Durán, quien ha respondido con anotaciones y buenas presentaciones, de la pretemporada.

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Acá los dos goles de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League:

¡CAMILO DURÁN ESTÁ INTRATABLE! ¡OTRO GOLAZO EN LA #CHAMPIONS! Doblete del colombiano, que la puso en el ángulo ante LASK y quiere llevar a Celtic a Fase Liga. Suma 7 goles en la competencia en su carrera, 2 los anotó en este partido.



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¡UFFF EL GOLAZO QUE HIZO CAMILO DURÁN POR FAVOR! El colombiano, que llegó esta temporada al Celtic tras su paso por Qarabag, clavó este gol sensacional ante LASK en los Playoffs de la #Champions. ¡Y metió besito al escudo!



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