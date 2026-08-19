¿Quiénes son los grandes favoritos a ganar la Vuelta a España 2026?

La Vuelta a España 2026 se disputa del 22 de agosto al 13 de septiembre con un favorito claro: Tadej Pogacar regresa con el objetivo de ganar la única gran carrera ciclista por etapas que falta en su palmarés.

Después de conquistar su quinto maillot amarillo en el Tour de Francia, el ciclista esloveno quiere unirse a otro club de leyendas: el de corredores que ganaron las tres grandes.

¿Quién podrá hacer frente a Pogacar la Vuelta? ¿Podrán Richard Carapaz, Wout Van Aert, Primoz Roglic o Felix Gall plantar cara al esloveno?

Publicidad

Pogacar correrá la ronda española por primera vez desde su única participación en 2019. Aquella fue su primera 'grande' y ya entonces cuajó una gran actuación, con tres victorias de etapa, un tercer puesto en la general, segundo en el maillot verde y ganador del maillot blanco a mejor joven.



El ciclista esloveno regresa convertido en una leyenda en activo, cinco veces ganador del Tour de Francia, dos veces campeón del mundo, 13 victorias en Monumentos, un Giro de Italia... Un palmarés imponente en el que solo falta una grande, la Vuelta a España.

Entre los ciclistas que aspiran a plantar cara al esloveno, se espera la presencia de Wout Van Aert, ganador de tres etapas en la Vuelta a 2024 y que regresa por primera vez desde aquella durísima caída que sufrió una caída en el descenso de Collada Llomena. El belga se perdió el Tour por una caída en la antigua Dauphiné y espera resarcirse en la Vuelta.

Publicidad

También se espera a Mattias Skjelmose, sexto en el último Tour; Felix Gall, ganador de la Vuelta a Burgos y segundo en el Giro de Italia; o Primoz Roglic, cuatro veces ganador de La Vuelta (2019, 2020, 2021, 2024).

También estará Richard Carapaz, que tras un brillante Tour de Francia intentará destacar también ofrecer espectáculo en la Vuelta a España. El ecuatoriano peleará también por el maillot de la montaña con el italiano Lorenzo Fortunato.

Entre los corredores latinos también estarán los colombianos Santiago Buitrago, Harold Tejada, Iván Ramiro Sosa, Juan Felipe Rodríguez y Juan Guillermo Martínez. Además competirá el mexicano César Macías.