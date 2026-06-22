Vea el segundo gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

El atacante noruego sigue 'finito' de cara al arco y volvió a reportarse con un golazo, de buen factura, que nuevamente pone con ventaja a su selección en duelo frente a Senegal.

Haaland definió de gran manera dentro del área, rematando de primera intención un centro que le llegó al pie izquierdo. Al final, la pelota pegó en el larguero, metiéndose dentro del arco senegalese.

Vea el segundo gol de Erling Haaland, por el Mundial 2026:

DOBLETE DEL ANDROIDE



Otra vez apareció Erling Haaland, su segundo doblete en el #MundialEnDSPORTS, para poner el 3-1 de Noruega ante Senegal



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