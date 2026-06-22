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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Erling Haaland, en Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026

El noruego está imparable con su selección y,. a solo minutos de anotar su primer tanto; ya llegó el doblete para el 'androide'. Vea su segunda anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Erling Halaand con Noruega
Erling Halaand con Noruega
AFP

El atacante noruego sigue 'finito' de cara al arco y volvió a reportarse con un golazo, de buen factura, que nuevamente pone con ventaja a su selección en duelo frente a Senegal.

Haaland definió de gran manera dentro del área, rematando de primera intención un centro que le llegó al pie izquierdo. Al final, la pelota pegó en el larguero, metiéndose dentro del arco senegalese.

Vea el segundo gol de Erling Haaland, por el Mundial 2026:

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