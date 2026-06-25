Vea el segundo gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

Los africanos volvieron a 'golpear' la puerta en el arco contrario, casi que sentenciando su triunfo frente a Curazao, en esta última jornada del grupo E.
Nicolas Pépé apareció con una gran jugada individual, perfilando el cuerpo para poder rematar con el pie abrierto, hasta anotar un auténtico golazo, luego de que el baló agarrara el efecto hacia la parte alta del arco. ¡Inatajable para el golero de Curazao!
GOLAZO Y DOBLETE DE PEPÉ— DSPORTS (@DSports) June 25, 2026
Gran definición del jugador de Villarreal para poner el 2-0 de Costa de Marfil ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nJRxROwGkQ
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