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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Nicolas Pépé, en Costa de Marfil vs. Curazao, por el Mundial 2026

El cuadro africano amplió la ventaja por medio de su gran figura en el ataque; encaminando el triunfo y clasificación rumbo a las finales del certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Nicolas Pépé festejando su doblete con Costa de Marfil, en el Mundial 2026.
Nicolas Pépé festejando su doblete con Costa de Marfil, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Los africanos volvieron a 'golpear' la puerta en el arco contrario, casi que sentenciando su triunfo frente a Curazao, en esta última jornada del grupo E.

Nicolas Pépé apareció con una gran jugada individual, perfilando el cuerpo para poder rematar con el pie abrierto, hasta anotar un auténtico golazo, luego de que el baló agarrara el efecto hacia la parte alta del arco. ¡Inatajable para el golero de Curazao!

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