Duro relato, hasta las lágrimas, por amenazas de muerte contra Jaminton Campaz; "no tiene derecho"

El caso de Jaminton Campaz sigue siendo tema de rechazo e investigación; así como lo contaron en exclusiva para ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión.

Y es que, su hermano Mike Campaz, relató toda la difícil situación que han tenido que pasar su hermano, Jaminton Campaz; a causa del gol errado frente a Suiza en los octavos de final por el Mundial 2026. Incluso, han recibido hasta amenazas de muerte.

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“Nosotros no nos vemos metidos en problemas, en altercados, y así vivimos la vida; por eso me dolió tanto lo de mi hermano. Ver mensajes de acá en Ibagué discriminándolo como si fuera un criminal; yo soy del fútbol, sabemos que los comentarios que malo, que petardo, eso nosotros lo sabemos y Jaminton está preparado para eso”, indicó de entrada el exfutbolista colombiano, que vistió los colores de varios equipos en el profesionalismo; uno de ellos, el Deportes Tolima.



Sumado a eso, Campaz relató que la situación se agudizó realmente, cuando las personas fueron más allá de las críticas y se metieron con la intimidad del ahora jugador de Rosario Central: “Pero que se le metan con la familia, eso no tiene derecho. Y tener que decirle que no venga aquí fue muy duro porque es cuando las fechas de nosotros que nos podemos ver. Ya tendremos tiempo para compartir y darle un abrazo”.

“Y es que, el más grande temor fue ese, que tenemos un antecedente muy doloroso y que nosotros no sabemos”, complementó Mike Campaz, relatando lo que ha tenido que vivir el ‘bicho’ después de la eliminación en el certamen mundialista con la Selección Colombia.

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Además, respecto a la evolución de las investigaciones y el caso por amenazas de muerte en contra de Jaminton Campaz; su hermano reveló que todo va bien encaminado: “Tenemos al jefe de inteligencia de la Policía, para que lleve nuestro caso, para estar pendiente de nosotros”.