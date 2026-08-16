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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Duro relato, hasta las lágrimas, por amenazas de muerte contra Jaminton Campaz; "no tiene derecho"

Duro relato, hasta las lágrimas, por amenazas de muerte contra Jaminton Campaz; "no tiene derecho"

En exclusiva para 'Los Informantes', de Caracol Televisión; desde el entorno de Jaminton revelaron todas las amenazas de muerte en su contra, desde aquel fallo contra Suiza en el Mundial.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Foto: AFP

El caso de Jaminton Campaz sigue siendo tema de rechazo e investigación; así como lo contaron en exclusiva para ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión.

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Y es que, su hermano Mike Campaz, relató toda la difícil situación que han tenido que pasar su hermano, Jaminton Campaz; a causa del gol errado frente a Suiza en los octavos de final por el Mundial 2026. Incluso, han recibido hasta amenazas de muerte.

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“Nosotros no nos vemos metidos en problemas, en altercados, y así vivimos la vida; por eso me dolió tanto lo de mi hermano. Ver mensajes de acá en Ibagué discriminándolo como si fuera un criminal; yo soy del fútbol, sabemos que los comentarios que malo, que petardo, eso nosotros lo sabemos y Jaminton está preparado para eso”, indicó de entrada el exfutbolista colombiano, que vistió los colores de varios equipos en el profesionalismo; uno de ellos, el Deportes Tolima.

Sumado a eso, Campaz relató que la situación se agudizó realmente, cuando las personas fueron más allá de las críticas y se metieron con la intimidad del ahora jugador de Rosario Central: “Pero que se le metan con la familia, eso no tiene derecho. Y tener que decirle que no venga aquí fue muy duro porque es cuando las fechas de nosotros que nos podemos ver. Ya tendremos tiempo para compartir y darle un abrazo”.

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“Y es que, el más grande temor fue ese, que tenemos un antecedente muy doloroso y que nosotros no sabemos”, complementó Mike Campaz, relatando lo que ha tenido que vivir el ‘bicho’ después de la eliminación en el certamen mundialista con la Selección Colombia.

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Además, respecto a la evolución de las investigaciones y el caso por amenazas de muerte en contra de Jaminton Campaz; su hermano reveló que todo va bien encaminado: “Tenemos al jefe de inteligencia de la Policía, para que lleve nuestro caso, para estar pendiente de nosotros”.

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