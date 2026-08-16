Vea el gol de Óscar Perea, en América de México vs. San Luis, por la Liga MX

Las Águilas del América, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada y que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, golearon este domingo por 3-0 al San Luis para convertirse en líderes del Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, el brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga convirtieron por los azulcremas.

América comenzó mejor en su estadio, pero los visitantes reaccionaron y en los primeros 25 minutos crearon cuatro situaciones de peligro; carecieron de puntería y fueron los locales los que tomaron ventaja con un gol de Veiga en el minuto 36.

¡PEREAAAAAAA!🔥🔝



La ventaja a nuestro favor aumenta con el gol de Óscar 🫡 pic.twitter.com/tksUhkBmZQ — Club América (@ClubAmerica) August 17, 2026

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Dagoberto Espinoza se acomodó la pelota con la mano, sacó provecho de que el árbitro no lo vio y al VAR se le fue; continuó por la banda derecha y le puso un balón al brasileño, letal con un golpe de pierna zurda.



En el segundo minuto de la mitad complementaria, las Águilas se quedaron con un hombre de más en la cancha por la expulsión del brasileño Robson Bambu. Fue el final para San Luis, dominado hasta el término del partido.

Perea anotó de zurda en el minuto 52; y Arriaga lo hizo de derecha, ambos con asistencias de Veiga, para finiquitar un partido que puso América con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno encima de Monterrey y Atlas.

