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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Óscar Perea, en América de México vs. San Luis, por la Liga MX

Vea el gol de Óscar Perea, en América de México vs. San Luis, por la Liga MX

El colombiano se reportó este domingo con las 'águilas', anotando uno de los tantos en la goleada contra San Luis. Vea aquí la anotación.

Por: EFE
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX.
Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX.
Foto: X de América.

Las Águilas del América, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada y que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, golearon este domingo por 3-0 al San Luis para convertirse en líderes del Apertura del fútbol mexicano.

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En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, el brasileño Raphael Veiga, el colombiano Óscar Perea y el mexicano Osvaldo Arriaga convirtieron por los azulcremas.

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América comenzó mejor en su estadio, pero los visitantes reaccionaron y en los primeros 25 minutos crearon cuatro situaciones de peligro; carecieron de puntería y fueron los locales los que tomaron ventaja con un gol de Veiga en el minuto 36.

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Dagoberto Espinoza se acomodó la pelota con la mano, sacó provecho de que el árbitro no lo vio y al VAR se le fue; continuó por la banda derecha y le puso un balón al brasileño, letal con un golpe de pierna zurda.

En el segundo minuto de la mitad complementaria, las Águilas se quedaron con un hombre de más en la cancha por la expulsión del brasileño Robson Bambu. Fue el final para San Luis, dominado hasta el término del partido.

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Perea anotó de zurda en el minuto 52; y Arriaga lo hizo de derecha, ambos con asistencias de Veiga, para finiquitar un partido que puso América con tres triunfos, un empate y 10 puntos, uno encima de Monterrey y Atlas.

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