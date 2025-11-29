"A Millonarios tienen que llegar los mejores jugadores, colombiano o extranjero; no cualquiera"

Miguel Augusto 'el Nano' Prince le ha dedicado toda su vida al fútbol. Primero fue un recio y rendidor defensor central, también estuvo como técnico en una decena de clubes de nuestro país e incluso del exterior y en las últimas años ocupó el cargo de gerente deportivo del Deportes Tolima, en donde se pensionó hace algunas semanas.

El nacido en Ocaña defendió los colores de Bucaramanga, Millonarios y América, además de la Selección Colombia en categorías juveniles y en la de mayores. Sin embargo, el club que marcó su vida fue el azul de Bogotá.

Precisamente de los 'embajadores' y su paso por el equipo capitalino habló Prince en nuestra sección el 'Anecdotario' y dejó reflexiones, no solamente de su pasado, sino también de cara al futuro justo cuando se espera un cambio de imagen para la temporada 2026.

"En mi niñez allá en Ocaña yo escuchaba en la radio todos los domingos los partidos de Millonarios, por eso me hice hincha del equipo. Un fin de semana transmitían a Millonarios y al otro a Santa Fe, pero yo por supuesto seguí desde esos tiempos al club, al que después llegue y se convirtió en lo mejor para mí", dijo Prince inicialmente.



¿Cómo fue ese proceso para llegar a Millonarios?

"Yo inicié en Bucaramanga, estuve en selecciones Colombia juveniles y así me hice conocer. Así el preidente de Bucaramanga me llamó un día y me dijo que tenía dos opciones, dos interesados en mí; uno era Cali y el otro Millonarios, yo le dije que me iba a Bogotá. Y en Millonarios hice una carrera importante como jugador, fui director de divisiones menores, dirigí en tres oportunidades al equipo. Estuve 17 años en el mejor equipo de este país".

¿Y qué técnico recomendó su contratación?

"Yo estaba en Selección Colombia juvenil con el profesor Vidinic y él me recomendó con los directivos de acá, habló para que me trajeran. El me dijo: "yo llevar a usted a Millonarios". Yo no sabía que él se iba para Millonarios, me trajo y al poco tiempo se fue".

¿Qué jugadores estaban en esa nómina de Millonarios en sus incios?

"Ahí estaban Euclides González, Jaime 'Flaco' Rodríguez, Alonso López, 'Turco' Amado, Germán Morales, Alejandro Brand, Jaime Morón, Raúl Navarro y Cheché Hernández. Muy buenos jugadores, como debe ser siempre".

¿Qué sensaciones pasaron por usted cuando se vistió con la camiseta azul?

"Eso fue lo máximo. Millonarios es todo. Con Millonarios y con la camiseta de la Selección Colombia se me erizaba la piel".

Usted habla de muy buenos jugadores, excepcionales nóminas, ¿cómo ve lo de hoy en Millonarios?

"No, mire: Millonarios es muy grande. Así y por eso, con respeto, yo digo que Millonarios debe tener los mejores jugadores de Colombia en su nómina, los mejores extranjeros también, no cualquiera. Es que la institución lo exige así, la hinchada también, al igual que la prensa".

Miguel Prince y Efraín González, quien es oficial de seguridad en la Selección de Australia Foto: Gol Caracol.

¿Y los títulos?

"Pues se trabaja para eso, para ser campeón. En Millonarios hay que competir siempre, estar en todos los torneos y se tiene que ir a la final y ahí, hay que ganarla. Ser segundo en Millonarios es fracaso, porque el club es lo máximo".