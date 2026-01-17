Vinícius, afectado y silbado por hinchas del Real Madrid; en video captada su reacción

En el debut en LaLiga de Álvaro Arbeloa como técnico, el Real Madrid venció este sábado 2-0 al Levante en el Bernabéu, en la vigésima jornada, ante unos aficionados que abuchearon a sus jugadores al inicio del partido, en especial al brasileño Vinícius Jr.

Kylian Mbappé (58') adelantó a los blancos con un gol de penal que el propio atacante francés provocó tras ser derribado por el central del Levante Adrián de la Fuente y Raúl Asencio (65') sentenció con un tanto de cabeza tras un córner.



Vinícius, silbado y criticado por hinchas del Real Madrid

El choque comenzó con una sonora pitada dedicada principalmente al brasileño Vinícius y al inglés Jude Bellingham cada vez que tocaban el esférico. También fueron silbados otros jugadores, como el uruguayo Fede Valverde y Dean Huijsen.

De hecho, el atacante sudamericano fue el más señalado por parte de los hinchas del Real Madrid, y en redes sociales se viralizó su tristeza y dolor antes de salir a la cancha, luego de que silbaran cuando lo anunciaron como titular. A eso se le suma que cada vez que tocaba la pelota, sus propios aficionados lo 'chiflaron'.

🇧🇷💔 Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.



Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 17, 2026

Sobre el tema el técnico Álvaro Arbeloa hizo un llamado a la calma, aunque mostró su respeto a el disgusto que hay de los seguidores 'merengues'. “No creo que le piten de forma mayoritaria, aquí como te digo, respeto al público del Bernabéu, es una de las razones por las que este club es tan grande, la exigencia a los jugadores les hace sacar lo mejor de sí mismos. Creo que los hinchas quieren ver la mejor versión de Vinícius Jr., nos ha dado varias Champions League, buenos momentos, espero que no se lo olviden", fueron las palabras del nuevo DT.



Es comico que la mayor pitada de Vinicius en un campo de futbol español sea en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/ASHidEyZa4 — edy (@edyfisio) January 17, 2026

El presidente blanco Florentino Pérez tampoco salió indemne del malestar. La afición coreó "Florentino dimisión" por el cabreo que supuso perder dos títulos -Supercopa y Copa del Rey- en unos días y, entre tanto, cambiar a Xabi Alonso por Arbeloa.

Con esta victoria, el Real Madrid mete presión al líder FC Barcelona, que tiene 49 puntos y le saca ahora sólo un punto de ventaja, antes de medirse el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.