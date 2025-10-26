Vinícius hizo pataleta por salir en Real Madrid vs Barcelona; le dijo de todo a Xabi Alonso

Vinícius no pudo marcar gol en el clásico de Real Madrid vs Barcelona, este domingo, pero fue importante por la banda izquierda causando problemas a los defensas rivales, pero para el tramo final del partido el técnico Xabi Alonso decidió sacarlo para que entrara Rodrygo.

En medio de esa decisión del DT de los 'merengues' las cámaras enfocaron al atacante brasileño quien se mostró enojado y en desacuerdo con lo hecho por el entrenador, en sustituirlo.

Vinícius reclamó durante varios instantes, le dijo de todo a Xabi Alonso y sus ayudantes, mientras se retiraba de la cancha. Además, el sudamericano decidió irse directamente al camerino en medio de su furia por salir en el clásico de Real Madrid vs Barcelona. Minutos después regresó y se quedó en el banquillo de suplentes.



Así fue el enojo de Vinícius en Real Madrid vs Barcelona, en clásico de LaLiga: