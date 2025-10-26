Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius hizo pataleta por salir en Real Madrid vs Barcelona; le dijo de todo a Xabi Alonso

Vinícius hizo pataleta por salir en Real Madrid vs Barcelona; le dijo de todo a Xabi Alonso

Al minuto 72 fue sustituido el brasileño Vinícius Jr. en el clásico español y se molestó tanto por el cambio que se fue directo al camerino en medio de gestos de desacuerdo con su DT.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Vinícius Real Madrid vs Barcelona
Vinícius enojado en Real Madrid vs Barcelona - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad