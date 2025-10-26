Wojciech Szczęsny le tapó penalti a Kylian Mbappé, en Real Madrid vs Barcelona, tras polémica mano

El arranque del segundo tiempo en el clásico de Real Madrid vs Barcelona tuvo la misma tónica, mucho ataque y ocasiones de gol, y de esa manera se dio una pena máxima a favor de los 'merengues', que al final fue evitado por Wojciech Szczęsny.

Al minuto 52 el astro francés Kylian Mbappé cobró la pena máxima luego de que el árbitro revisara el VAR y cobrara una polémica mano de Eric García, luego de una acción dentro del área con Jude Bellingham.

Pero más allá de la controversia por la infracción sancionada, el arquero polaco del Barcelona, Wojciech Szczęsny, se convirtió en figura y le detuvo el remate de Mbappé, que pudo ampliar a 3-1 el resultado, aunque al final no fue así. Hubo celebración de los jugadores catalanes.



Así fue el penalti atajado por Wojciech Szczęsny a Kylian Mbappé, en Real Madrid vs Barcelona: