Wojciech Szczęsny le tapó penalti a Kylian Mbappé, en Real Madrid vs Barcelona, tras polémica mano

Wojciech Szczęsny le tapó penalti a Kylian Mbappé, en Real Madrid vs Barcelona, tras polémica mano

El arquero polaco Wojciech Szczęsny se convirtió en figura tras detenerle el remate desde los once pasos al astro francés Kylian Mbappé. Había controversia por la mano sancionada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de oct, 2025
Wojciech Szczęsny Real Madrid vs Barcelona
Wojciech Szczęsny atajó penalti a Mbappé en Real Madrid vs Barcelona
AFP

